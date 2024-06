Gombfociláz és a lepattanó milliók

Az idei nyár a sportról szól, hiszen a most kezdődő labdarúgó Európa-bajnokságot szinte közvetlenül a párizsi olimpia követi, a magyarok pedig örömmel szorítanak az őket képviselő versenyzőknek. A Lepattanó jóvoltából az olimpia után is lesz miért szurkolni, hiszen szeptember 26-án egy különleges sportvígjáték érkezik a hazai mozikba, mely ezúttal a gombfocit helyezi középpontjába. A gombfoci, melyben a magyarok időről időre világelsőnek bizonyulnak, igazi hungarikum, amely ma már nemzetközileg is rendkívül népszerű sportág.

Az EB-re készülő csapat: Fekete-Lovas Zsolt, Scherer Peter és Waskovics Andrea Fotó: JUNO11 Distribution



Talán érdemes elmondani a film kapcsán, hogy a hazai gombfocirajongók szent meggyőződése, hogy a játékot mi, magyarok találtuk ki. A legenda szerint valamikor a tizenkilencedik század végén, a huszadik század elején, amikor megjelent a labdarúgás Magyarországon, a Nyugatról érkezett edzők és csapatkapitányok kavicsok, gombok vagy babszemek segítségével modellezték a játékot a porba karcolt, vagy valami deszkalapra rajzolt pályán…

Aztán valakinek eszébe jutott, hogy a gombokat lehet pöckölgetni, s a modellből hamarosan önálló játék lett.

A főszereplők: Fekete-Lovas Zsolt, Scherer Péter, Waskovics Andrea, Katona László Fotó: JUNO11 Distribution



Egy másik legenda szerint a magyar gombfoci a spanyol polgárháború idején terjedt el a világban. A nemzetközi brigádok magyar tagjai vitték magukkal a játék ötletét, szeretetét, elméletét, sőt állítólag még az első nemzetközi útra indult gombkészletét is… De akár igaz a história, akár nem, Vékes Csaba filmje azzal kezdődik, hogy Kálmánk (Scherer Péter) –, akinek a gombfoci nem gyerekjáték, hanem egy véresen komoly sportág – csapatával az Európa-bajnokságra készül. Megszállottak ők, a gombfoci szent őrültjei, a „pöci-foci” aranyujjú titánjai. Komoly esélyük is lenne a kijutásra, ám a selejtező hajrájában pénzügyi okokból kizárják őket. Mindannyiuk élete válságba jut, hiszen elvesztik azt, ami a legértékesebb volt az életükben. Nem várt megoldás érkezik azonban, amikor egy milliárdos (Patrick Duffy) tévedésből 100 millió forintot utal a számlájukra. Bár tudják, hogy a pénz nem őket illeti, túl nagy a kísértés, hiszen így esélyük nyílik kijutni az EB-re…

Egyetemistaként tudtam meg, hogy a gyerekkori pöccintgetésen túl van egy professzionális gombfoci is, a szektorlabda. Emlékszem, ahogy beléptünk a helyiségbe, rögtön az ajtó mellett egy nagy bekeretezett kép fogadta a látogatót. A képen az akkori gombfoci-válogatott volt – kivétel nélkül mindenki melegítőben! Azonnal éreztem, hogy ez valami nagyon különös, érdekes szubkultúra, megannyi kedves őrülttel. Később eszembe jutott, hogy a szektorlabda remek közege lehetne egy sztorinak, úgyhogy összeálltunk Csabával, és kitaláltunk egy történetet, ami ebben a világban játszódik

– mesélte Gönye László, a film társforgatókönyvírója a magyar mozikban ősztől látható film kapcsán.

A Dallas sztárja, Patrick Duffy Fotó: JUNO11 Distribution



A Lepattanó érzelmes sportvígjáték az esendőségről, a szeretetről, a kitartásról, és tisztelgés a sokunk által kedvelt fantasztikus magyar játék, a gombfoci előtt. Vékes Csaba, társforgatókönyvírója Gönye László, producerei Roskó Péter és Scherer Péter, kreatív producere Scherer Péter volt. A film főszereplői, Scherer Péter, Derzsi Dezső, Waskovics Andrea, Rába Roland, Elek Ferenc, Mucsi Zoltán és a Dallas Bobbyja, Patrick Duffy a film teaser előzetesében buzdítják drukkolásra a sport- és filmrajongókat.

A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával a Három Homár és Blue Duck Arts gyártásában készült, s a JUNO11 Distribution forgalmazásában szeptember 26-án érkezik a hazai mozikba.