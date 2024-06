A Mandoki Soulmates ingyenes koncerten mutatja be új albuma dalait Budapesten

Az est folyamán a korábbi évek népszerű dalai mellett bemutatják a Soulmates nemrég megjelent új lemeze, A Memory of Our Future több felvételét – közölték a szervezők. Mint írták, az album, amely teljesen analóg technikával készült, a mostani vészterhes időkről szól és arról, ami minket összetart, és nem arról, ami szétválaszt. A közlemény kiemelte: a Soulmates világszerte a társadalmi tudatosságot hangsúlyozza, így volt ez az elmúlt néhány évben kiadott korábbi albumok, az Utopia for Realists, a Living in the Gap és a Hungarian Pictures esetében is.

Deobrat Mishra szitárművész, Richard Bona basszusgitáros, Mike Stern dzsesszgitáros, Leslie Mandoki zenész-producer, Al Di Meola énekes, Nickes gitárművész és Nickes Tamás gitárművész a Mandoki Soulmates zenekari próbáján 2022. augusztus 18-án, Budapesten (Fotó: Havran Zoltán)

Az 1975 óta Németországban és Kaliforniában élő dobos, dalszerző, énekes és producer, Leslie Mandoki 1992-ben alapította formációját, a Mandoki Soulmates-t. A zenekarban számos világhírű zenész játszott és játszik együtt, a csapatnak Mandoki mellett a kezdetektől a mai napig tagja Ian Anderson és Al Di Meola. A Soulmates-beli zenésztársak eddig összesen több mint 35 Grammy-díjat nyertek, az eladott hanghordozóik száma pedig meghaladja a 350 milliót.

A Soulmates új lemezén zenélt Ian Anderson (Jethro Tull), Mike Stern, Al Di Meola, Randy Brecker, Till Brönner, Bill Evans, John Helliwell, Jesse Siebenberg és Mark Hart (mindhárman a Supertrampből), Cory Henry, Richard Bona, Steve Bailey, Simon Phillips (Toto), Tony Carey (Rainbow) és Nick van Eede (Cutting Crew) is.