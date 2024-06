Megszólalt Szandi a botrányról: ezért maradt el a felvidéki fellépése

Elmaradt Szandi fellépése a felvidéki Madar településen. Az énekesnő június 15-én más sztárok mellett egy jótékonysági koncerten lépett volna fel, ám a rendezvény helyszínéül szolgáló focipályán olyan kevesen voltak, hogy végül nem is lépett színpadra, ám a tiszteletdíját fölvette (ami sajtóhírek szerint mintegy 1500 euró volt).

Szandi férje, Bogdán Csaba autójának felvételén látszik a színpad előtti üres tér Fotó: Bors/Bogdán Csaba

Az esetről elsőként a Blikk számolt be, végül a történetre érkezett számos reakcióra és pletykára reagálva megszólaltak az érintettek is. Szandi férje, Bogdán Csaba a Borsnak azt mondta, időben érkeztek a helyszínre, mint mindig, és

döbbenten tapasztaltuk, hogy egy óriási focipályán nyolc ember lézeng, további húsz a büfében. Megálltunk a színpad mögötti füves területen kocsival, ahol még egy sátor sem volt felállítva. Szandi a kocsiban maradt, én szálltam ki tájékozódni

– kezdte Bogdán. Mint mondta, csak ekkor tudták meg, hogy ez egy jótékonysági rendezvény, amelynek célja egy család megsegítése, erről a szervezők korábban nem szóltak nekik. A helyszínen az alapítvány vezetőjével beszéltek, aki azt mondta nekik, nem ők a rendezvény szervezői, de nagyon sajnálják az esetet, és természetesen kifizetik a tiszteletdíjat.

– Mi nem kértünk és nem követeltünk semmit. Ez itt nem a pénzről szól, hanem arról, hogy egy futballpályán nyolc ember előtt műsort adni szakmailag hiteltelen lett volna, ez nagyjából olyan, mintha a nappaliban énekelt volna a családnak – mondta ennek kapcsán Bogdán Csaba, hozzátéve, szerződésükben az szerepel, hogy minimum 50 fős közönség kell ahhoz, hogy Szandi megtartsa a koncertet.

Bogdán Csaba utólag vette észre, hogy az autója fedélzeti kamerája rögzítette a színpad előtti üres területet. Hozzátette, később tudták meg a hangosítótól, hogy miután eljöttek, a szervezők kinyitották a kapukat és mindenkit beengedtek, így tudta a később fellépő Happy Gang az addigra összegyűlt embereknek megtartani a fellépését.

Szandi pedig kijelentette: nagyon megalázónak érezte a helyzetet, amelyhez hasonló még nem történt vele 35 éves pályafutása alatt. Hozzátette: sokszor előfordul, hogy nem teljesülnek az ígért feltételek, de mindig azon vannak, hogy mentsék az előadást.

Méltatlannak és megalázónak érzem, hogy nyolc ember előtt lépjek fel, és nem igaz az, hogy lett volna kit odaterelni, mert szinte üres volt az egész. Az alapítvány vezetője tökéletesen megértette ezt, és nagyon sajnálta a történteket. A legnagyobb szeretetben és békében jöttünk el

– fejtette ki.

Facebook-oldalán az énekesnő kifejtette, évente több tucat jótékonysági felkérés érkezik hozzá, amiből jó néhányat el is vállal akár ingyen is, de akkor előtte tájékoztatják, kiről van szó, miben kéne segíteni. Mint írta, az ominózus koncerten mindenki tiszteletdíjért lépett fel, azért hívták a fellépőket, hogy legyen közönség, aki a belépő árával támogatja az alapítványt, de ez a rosszul sikerült szervezés miatt ez most nem sikerült. „Én is nagyon sajnálom! Akik ismernek, tudják, hogy sok jó ügy mellé odaálltam már eddig is és fogok ezután is” – írta.

A házaspár szerint a rendezvényt egyébként ilyen formában meg sem kellett volna tartani, jobb lett volna az erre szánt pénzt egyből a családnak utalni. Szandi hozzáfűzte, számára mindig is fontos volt a jótékonykodás, támogatja a Down Alapítványt, a Máltai Szeretetszolgálatot és heti szinten érkeznek hozzá jótékonysági megkeresések, de ez szerinte nem az volt.

Ez itt nem a pénzről szól, mi gond nélkül visszaadjuk a pénzt, ha elküldik az alapítvány számlaszámát

– zárta szavait az énekesnő.