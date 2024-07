Leslie Mandoki: A közösségi média az ördög enciklopédiája

Nemrégiben nagy hírt jelentett be Leslie Mandoki: a zenész és bandája, a Mandoki Soulmates ingyenes koncertet ad augusztus 18-án a budapesti Szent István-bazilika előtt. A koncert a lemezbemutató turnéjuk része, az összes dalt eljátsszák majd, amely Memory of Our Future című új albumukon szerepel.

Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates lemezbemutató koncertjét idén is a bazilika előtt rendezik meg. Fotó: MW/Máté Krisztián

Leslie Mandoki ennek kapcsán a Mokka vendége volt. A világhírű zenész elmondta, új dalokkal és új üzenetekkel készülnek. – Ezekben a vészterhes időkben nekünk, rockzenészeknek komoly felelősségünk van – fogalmazott, utalva rá, hogy az album nem arról szól, ami szétválasztja az embereket, hanem arról, ami összeköti.

Ez a hídépítésről szól. Arról, hogy ha valaki más véleményen van, attól még nem az ellenségünk. Lehet beszélgetni, lehet vitatkozni, s ezt visszahozni a társadalomba. Ezzel rengeteget nyerhetünk, új közösséget építhetünk a családokkal, a barátokkal, a nemzettel, Európával. Érezzük ezt a vészterhes momentumot. Többek között a közösségi média rombolja ezt az összetartozást, ezért is mondjuk azt, hogy ez az ördög enciklopédiája.

A zenész hozzátette: ő nem panaszkodhat, mert a közönségük szerencsére nagyon ragaszkodik a fönti értékekhez. Szerinte inkább a fiatal művészek közönsége változhat. Ők azok a 18-20 évesek, akiknek a kezébe adunk az okostelefonnal egy olyan készüléket, ami rabul ejti őket, csak nagyon rövid időre tudnak odafigyelni valamire, nem tudnak elmélyedni benne. – Ez a mi generációnk hibája, kézen kell fogni őket és visszavezetni, egy új alternatívát adni – tette hozzá.

Mint mondta, az augusztusi koncertjükön is ez lesz a céljuk, visszahozni ezt a fiatalok számára elveszett életérzést. Szavai szerint érezzük azt, hogy a világ a krízisek labirintusába került, nem egyetlen válságról beszélünk.

Itt elveszett az iránytű Los Angeles és Moszkva között, északról délre, nyugatról keletre. Nekünk, zenészeknek az a feladatunk, mint öregapáinknak Woodstockban, utat mutatni, visszaadni az iránytűt a társadalomnak

– jelentette ki Leslie Mandoki.