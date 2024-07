Ismét megrendezik a Savaria Történelmi Karnevált Szombathelyen

Nemény András, Szombathely polgármestere az egyik fő karneváli helyszínen, a Történelmi Témaparkban tartott eseményen úgy fogalmazott: a karnevál igazi közösségi élmény, amelyet a városban élő közösségek hoznak létre, összefognak egymással a helyi civil szervezetek, a különböző cégek, az egyházak, és természetesen részt vállal a szervezésben a város önkormányzata is. A rendezvény programja egyszerre igyekszik követni mindazt, ami a korábbi években már jól bevált, de törekszik a megújulásra is.

Tűzzsonglőr a Savaria Történelmi Karnevál jelmezes felvonulásán Szombathelyen 2018. augusztus 24-én.

Forrás: MTI/Varga György

Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta:

a főtéri Fórum színpadon idén a sztárfellépők a Punnay Massif, az Európa Kiadó és az Irie Maffia lesznek. A karnevál csúcspontja idén is a pénteken és szombaton este hét órakor kezdődő jelmezes fáklyás felvonulás lesz, amely Savaria–Szombathely történelmének főbb állomásait, meghatározó eseményeit idézi fel több száz jelmezes résztvevővel.

Kiemelte, hogy a Történelmi Témapark ismét az ott állomásozó római légiók összecsapásaitól lesz hangos, csütörtök este a sokak által kedvelt tüzes játék kínál látványosságot, de gasztronómiai és zenei élményekkel is várja az érdeklődőket a Borok utcája és a Sörtér, kinyit a Művészetek utcája, a Folk udvar, a Zsinagóga udvar, és hastáncbemutatókat tartanak a Keleti udvarban. Gyermekprogramokkal várják a családokat a Kalandvárban és a Gayer-parkban, amely esténként Thália kertjévé alakul át, ahol felnőtteknek szóló kamaraszínházi előadások lesznek.

Horváth Soma, Szombathely kultúráért is felelős alpolgármestere közölte: új helyszín lesz a Thököly utcában utcazenészek számára felállított színpad, a Művészetek utcájában a Kossuth Lajos utcában kortárs zenekarokat hallhat a közönség, és az egykori tankerület épületében egy rendhagyó kiállítás is nyílik tejeskannákból.

Sosztarits Ottó, az Iseum Savariense igazgatóhelyettese a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az Iseumban az Ízisz-kultuszhoz kapcsolódó szertartások megismerésén túl sétát lehet tenni a kertben és az állandó kiállításban az ókori istenek kedves gyümölcsei között. A tárlatvezetés után gyümölcsökből készült ételekből tartanak kóstolót.