Kimagasló látogatószámot hozott a Budapest Design Week és a 360 Design Budapest kiállítás

A Budapest Design Week a legátfogóbb, legtöbb programot magában foglaló, a fővároson is túlmutató kreatívipari eseménysorozat, amely egyben a designszakma éves hazai seregszemléje is.

A 360 Design Budapest kiállítást is nagy népszerűség övezte (Fotó: HFDA/The Sparkle Content)

A Budapest Design Week a hazai márkáknak nyújtott bemutatkozási lehetőséget

Az október 10. és 20. között megrendezett Budapest Design Week során a fővárosban 109, míg Pécsett 11, Sopronban pedig 7 program várta a nagyközönséget. A programsorozat részeként az érdeklődők kiállításokon fedezhették fel a magyar kreatívipar újdonságait, valamint többek között előadások, aukciók, gasztronómiai és zenei programok, valamint divatbemutatók is színesítették a programkínálatot.

Jakab Zsófia kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) vezérigazgatója úgy fogalmazott:

Nagy öröm számunkra, hogy a rendezvénysorozat tíz napja alatt több tízezren voltak kíváncsiak a kreatívipari termékekre és újdonságokra. Idén a design hét új mérföldkövet jelentett, hiszen az évről évre növekvő érdeklődés rámutatott, hogy a magyar design nemcsak hazánkban, hanem régiós szinten is nagyobb figyelmet kap.

A Budapest Design Week kifejezetten a hazai márkáknak nyújtott bemutatkozási lehetőséget, a design hét központi eseménye, a Red-dot díjas 360 Design Budapest kiállítás pedig a legkiválóbb hazai alkotók mellett holland, ukrán, szlovák, cseh, lengyel és osztrák designerek termékeit is prezentálta.

A kiállított tárgyak innovatív tervezési megközelítéseket, kézműves technikákat, fenntartható technológiákat vagy az alkotók egyedi know-how-ját mutatták be, mindemellett a legmodernebb gyártási módszereket is sok esetben ötvözték.

Az esemény során mintegy ötezer látogató érkezett a közel háromszáz bútorból, lakberendezési kiegészítőből, valamint ipar és képzőművészeti alkotásból álló tárlat megtekintésére.

A kiállítást szervező MDDÜ a tárlat kapcsán célul tűzte ki, hogy minél szélesebb körben megismertesse a közönséggel a design- és kreatíviparban rejlő lehetőségeket, a kortárs és kulturális értékek sokszínűségét. Így az elmúlt években a 360 Design Budapest kiállítás azon túl, hogy a kortárs formatervezés egyik meghatározó helyszíne lett, a tudásátadásnak és az iparági versenyképesség-növelésének is eszközévé vált.

A kreatív ágazatok szereplői közötti együttműködések ösztönzését szem előtt tartva a szakképzési és felsőoktatási intézmények tanulói és oktatói is meghívást kaptak a rendezvényre. Az interaktív, élményalapú tárlatvezetésre az ország minden tájáról kiemelkedő volt az érdeklődés.

Összesen hét szakoktatási és szakképzési intézményből 230 tanuló és egyetemi hallgató érkezett, hogy élményalapú tárlatvezetéseken keresztül kapjon betekintést a kortárs design irányzataiba és meghatározó szereplőinek munkásságába.

A 360 Design Budapest emellett a tervezőknek és gyártóknak is találkozási lehetőséget teremtett, a Meet the Designer and Manufacturer elnevezésű program pedig a szakmai együttműködések, diskurzusok létrejöttét segítette.