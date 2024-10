Káel Csaba: 2030 végéig biztosított a magyar filmtámogatási rendszer

Öröm és büszkeség, hogy az elmúlt években több élvonalbeli, Oscar-díjakkal is jutalmazott alkotáshoz járultak hozzá világhírű tehetségükkel magyar filmes szakemberek és viszik a magyar filmipar jóhírét a világban. Őket, filmiparunk nemzetközi partnereit, a 20 éve sikeresen működő filmszakmai adókedvezményt ünnepeljük és azt, hogy az Európai Bizottság jóváhagyását követően újabb hat évre, 2030 végéig biztosított a magyar filmtámogatási rendszer, mely dinamikusan fejlődő, nemzetgazdasági szinten is jelentős bevételt hozó filmiparunk alapja

– mondta el Káel Csaba, mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn Los Angelesben.

Fotó: © Made in Hungary / The Good Photographer

A Nemzeti Filmintézet 2004-ben a régiónkban elsőként bevezetett filmes adókedvezmény évfordulóját ünnepelve Made in Hungary címmel indított nemzetközi rendezvénysorozatot, amelynek első állomása Londonban volt nemrég és október 25-én filmfesztivállal és szakmai fórummal folytatódott Los Angelesben. Az ikonikus, Beverly Hills-i Lumiere moziban megrendezett fesztivál versenyen kívüli nyitófilmje a Most vagy soha! volt, a vetítésen a női főszereplő, Mosolygó Sára is részt vett.

Az első Made in Hungary fesztivál hét kiemelkedő magyar alkotást mutatott be a Los Angeles-i közönségnek és vasárnap este átadták a fesztivál díjait.

Törőcsik Franciska a Cicaverzumért a legjobb színésznő, Szacsvay László a Valami madarakért a legjobb színész, míg a Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta rendezésében, magyar–szlovák koprodukcióban készült Műanyag égbolt a legjobb film díját nyerte el.

A díjakat személyesen vették át Los Angeles-ben a magyar filmek producerei, Iványi Petra, Dreissiger László és Fülöp József.

Fotó: © Made in Hungary / The Good Photographer

A Made in Hungary záróeseményét hétfőn este az amerikai filmgyártás élvonalbeli szereplőinek részvételével rendezték meg Los Angeles kedvenc rooftop mozijában, a Melrose Rooftop Theaterben, és

most először díjazták a legjobb Magyarországon készített nemzetközi alkotást. Az újonnan bevezetett díjat a Szegény párák című brit–ír–amerikai koprodukció nyerte el, amelynek magyarországi gyártója a Pioneer Pictures volt Kemény Ildikó vezetésével, és Mihalek Zsuzsa berendező munkáját Oscar-díjjal méltatta a brit és az amerikai filmakadémia márciusban.

A Made in Hungary rendezvénysorozat a Filmintézet kezdeményezéseként valósult meg, amerikai partnere a New York-i Liszt Intézet. Palotai Csenge igazgató a Los Angeles-i eseményen elmondta: