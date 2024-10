Akár négymillió forintos támogatást is kaphatnak magyar előadók és zenekarok

A nyertes pályázóknak az NKA Hangfoglaló programiroda egy teljes éven át tartó mentorálást biztosít, a szakmai edukációs programok, vidéki klubturné szervezése mellett lehetővé teszi a részvételt több nyári fesztiválon is.

Lenkke_, a 2024-es év egyik támogatottja. Fotó: Petőfi Kulturális Ügynökség

A programban korábban részt vettek olyan, ma már népszerű előadók és zenekarok, mint a Platon Karataev, a Margaret Island, az Aurevoir. és Дeva.

A pályázat benyújtásának módja elektronikus formában lehetséges. A beérkezett anyagokat egy mintegy száz főből álló szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai zenei szakemberek, kulturális szervezők, könnyűzenei menedzserek, televíziós és rádiós szerkesztők, hangmérnökök, producerek és zeneszerzők. A második fordulóba jutott pályázók többnapos élő meghallgatáson vesznek részt, a támogatásra javasolt előadók köréről a szakmai zsűri hoz döntést.

Ezért éri meg pályázni

A program megvalósítását a Petőfi Kulturális Ügynökség koordinálja. Az ügynökség részére három sikeres pályázó már összefoglalta a legfontosabb benyomásait.

A program lehetővé tette, hogy nagyban gondolkozzak, platformot adott egy olyan projekt létrehozására, amire igazán büszke vagyok. Elképesztően hálás vagyok ezért a lehetőségért, aki csak teheti, jelentkezzen!

– összegezte tapasztalatait az egyik idei nyertes, Szlimmy.

Lenkke_, a 2024-es év egyik támogatottjaként így fogalmazott:

Nagyon sokat köszönhetek a Hangfoglaló programnak. A támogatásból olyan lehetőségem nyílt minőségi klipek forgatására, lemezfelvételre és promócióra, amelyek önerőből sokkal hosszabb idő alatt sikerülhettek volna. A támogatáson túl hálás vagyok a sok fellépési lehetőségért is, amit a programirodán keresztül kaptam.

Szintén a 2024-es programban részt vevő Cserihanna a legnagyobb előnyként a koncertlehetőségek biztosítását emelte ki:

Nagyszerű dolog szerintem, hogy a Hangfoglaló program segítségével ilyen sok koncertünk lehetett, szerintem ez az egyik dolog, ami a legértékesebb, hogy lehetőségünk volt fesztiválokon fellépni.

A Hangfoglaló idén nyáron is kinyitotta a fesztiválok kapuit a kezdő előadók előtt

Idén nyáron az NKA Hangfoglaló fesztivál roadshow keretében összesen száztizenhárom fesztiválkoncert valósult meg: tizenhét hazai és külhoni fesztiválon tizenöt induló előadó mutatkozhatott be. A programban részt vevő előadók színpadra léptek többek közt a Művészetek Völgye, a Campus és a Fishing On Orfű fesztiválokon, a Paloznaki jazzpikniken és a Rockmaratonon, továbbá a külhoni Gombaszögi Nyári Táborban és a Malomfesztiválon is.

A pályázati felhívás részletei ide kattintva érhetők el.