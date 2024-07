Ők lesznek a jövő magyar zenész sztárjai

A 2024-es NKA Hangfoglaló Fesztivál roadshow keretében összesen 17 nyári fesztiválon 15 új előadóval találkozhatunk. A programban résztvevő előadók színpadra állnak a Művészetek Völgye, Campus és a Fishing On Orfű Fesztiválon, a Paloznaki Jazzpikniken és Rockmaratonon is, valamint a külhoni Gombaszögi Nyári Táborban és a Malomfesztiválon is. Az NKA Hangfoglaló Fesztivál roadshow-jának első állomása a Tiszavirág Fesztivál volt, ahol rögtön öt új előadó: Cserihanna, Géem, Juhász Zoli, Selah Vie, valamint Szlimmy mutatkozott be.

A Hangfoglaló segít a feltörekvő tehetségeknek. Fotó: Észak-Magyarország/Kozma István

Az NKA Hangfoglaló Fesztivál roadshow a 2023-as fesztiválszezonban is számos lehetőséget kínált a korábbi nyertes induló előadók számára.

A Hangfoglaló program révén rengeteg barátot szereztünk, és egy platformra kerültünk azokkal, akikkel egy cipőben járunk, és szívesen dolgozunk majd együtt a jövőben

– fogalmazták meg élményeiket az egyik tavalyi nyertes, Majré zenekar tagjai.

A 2023-ban szintén sikeresen pályázó Kacaj formáció a fesztiváltapasztalatban látja a program eredményét, mert olyan eseményekre jutottak el így, amelyekre korábban nem volt esélyük. – A Hangfoglaló program megnyitott egy kaput a fesztiválok felé, amelyeknek erre az évre is volt hatásuk, hiszen több tavalyi fesztiválegyüttműködés idén is folytatódott – emelték ki mint a legjelentősebb segítséget.

A NKA Hangfoglaló könnyűzene-támogató program kollégiuma 2014 óta működteti a pályájuk elején járó, kezdő formációk és előadók számára létrehozott programját, amelynek szakmai megvalósításáért a Petőfi Kulturális Ügynökség gondozásában tevékenykedő Hangfoglaló Programiroda felel.

A Hangfoglaló Programiroda egyik kiemelt feladata a Nemzeti Kulturális Alap által támogatásban részesített formációk segítése pályázati programjuk megvalósítása során. Ezen induló előadók számára egy teljes éven át tartó mentorprogramot működtet, szakmai és edukációs programokat szervez, vidéki klubturnét rendez, valamint fellépési lehetőséget biztosít számukra a legtöbb nyári fesztiválon.