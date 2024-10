Tényleg egy húszéves Vogue-modell miatt alakult meg a The Jimi Hendrix Experience?

The Jimi Hendrix Experience: Egy húszéves Vogue-modell miatt alakult meg a zenekar?

Linda Keith 1963-ban. Fotó: Vogue

Ötvennyolc évvel ezelőtt, 1966. október 5-én játszott először együtt Jimi Hendrix, Noel Redding és Mitch Mitchell, azaz a Jimi Hendrix Experience, október 13-án már Franciaországban lépett fel a zenekar, decemberben pedig már a BBC-ben szerepeltek. De ne szaladjunk ennyire előre! Az egész ott kezdődött, hogy 1966 elején a Cheetah Clubban egy húszéves brit Vogue-modell, Linda Keith, Keith Richards akkori barátnője megismerkedett Hendrix-szel. Nem akarta elhinni, hogy még senki sem figyelt fel rá.

Megdöbbentő volt – a hangulatok, amiket a zenébe tudott vinni, a kisugárzása, a képességei és a színpadi jelenléte. Mégsem hozott senkit izgalomba. Nem hittem el…

– olvasható Linda Keith visszaemlékezése a The Guardian cikkében.

A modell beajánlotta Hendrixet a Rolling Stones menedzserénél, Andrew Loog Oldhamnél, majd Seymour Stein producernél, de egyikük sem látott fantáziát a zenéjében. Később beszélt Chas Chandlerrel, az Animals basszusgitárosával, aki épp otthagyni készült zenekarát, és olyan zenészt keresett, akinek a producere lehet. Chandlernek nagyon tetszett a Hey Joe című dal, és biztos volt abban, hogy slágert csinálhat belőle, ha átdolgozza rockdallá. Amikor Hendrix játszani kezdte saját feldolgozásában a Hey Joe-t, Chandler annyira izgalomba jött, hogy italát véletlenül a ruhájára öntötte.

Chandler Londonba vitte Hendrixet és egy menedzseri és produceri szerződést kötött vele, melynek értelmében Chandler producer, Michael Jeffery, az Animals menedzsere pedig Hendrix menedzsere lett. Segített megalakítani egy új zenekart, a The Jimi Hendrix Experience-t Noel Redding basszusgitáros és Mitch Mitchell dobos közreműködésével.

London fő beszédtémája

A The Jimi Hendrix Experience nevű zenekar pillanatok alatt London fő beszédtémájává vált, 1966 őszén már mindenki róluk beszélt. A zenekar először európai klubokban lépett fel, aminek anyagi és szakmai értelemben egyaránt sok haszna volt. Működésükre már a brit zeneipar is felfigyelt. Színpadi viselkedése és kivételes virtuozitása rengeteg szakmabeli rajongót szerzett Hendrixnek, úgy mint Eric Clapton, Jeff Beck, a Beatles, a Rolling Stones, a Who és később Freddie Mercury.

Az első album – Are You Experienced. Forrás: Wikipédia

Jimi első kislemeze a Hey Joe volt, amely tíz hetet töltött az angol toplisták 6. helyén 1967 elején. A debütáló dalt gyorsan követte egy album, Are You Experienced? címmel. Ez az anyag egy pszichedelikus zenei összeállítás, amely egy egész generáció zenei világát fogta össze.

Ez minden idők egyik legsikeresebb pop-rockalbuma, olyan emblematikus dalokkal, mint a Purple Haze, a The Wind Cries Mary, a Foxey Lady, a Fire vagy az Are You Experienced?

Jimi a színpadon több blues-feldolgozást játszott, ezek közül kiemelkedik B. B. King Rock Me Babyje és Howlin’ Wolf Killing Floorjának felgyorsított változata.

Gitárzúzás és felgyújtás

Bár a The Jimi Hendrix Experience hatalmas sikernek örvendett Anglia-szerte, az igazi hírnév 1967 júniusában jött el: az együttes visszatért Amerikába, és elbűvölte a Monterey International Pop Festival közönségét a Wild Thing hihetetlen előadásával. A koncert zeneileg is különleges volt: kilenc dalt adtak elő, négy eredetit és öt feldolgozást. Azzal a céllal, hogy még a Whonál is nagyobb sikerük legyen,

Jimi a Wild Thing előadása közben a fogával pengetett és a háta mögött gitározott, majd a dal végén ismét felgyújtotta és összetörte gitárját.

A szó szerint egész éjjel játszó The Jimi Hendrix Experience a világ egyik legismertebb zenekarává nőtte ki magát, a többi pedig már történelem.