Dupla epizóddal zárul a S.E.R.E.G. a TV2-n

A Megafilm Service által gyártott, a TV2-n futó sorozat, a S. E. R. E. G. egy misszióba készülő katona és családja történetét meséli el. Az alkotás nemcsak a katonai élet kihívásait mutatja be, hanem komoly emberi drámákat is feldolgoz. Központi témája a felelősségvállalás és a csapatmunka fontossága. A készítők nemcsak a látványra és az akciókra építettek, hiszen célja volt az is, hogy a sorozat komoly üzenetet is közvetítsen a nézők felé, valamint hogy bemutassák, miként küzdenek meg a katonák a harctéren és az élet hétköznapi nehézségeivel is.

A S. E. R. E. G. főszereplője, a Győrbíró Zsolt alezredest alakító Csórics Balázs (Forrás: Megafilm Service)

A sorozat két főszereplője, Kamarás Iván és Csórics Balázs. A sztori központi alakja a Csórics által alakított Győrbíró Zsolt alezredes, akinek története egy öt évvel ezelőtti kudarcra épül: Zsolt egy balul sikerült iraki misszió után próbál újra talpra állni, de nemcsak a karrierjében, hanem a fiával való kapcsolatában is súlyos nehézségekkel küzd. A sorozat antagonistája pedig nem más, mint Kamarás Iván, aki Zsolt korábbi parancsnokát, Horváth Tibort játssza, egy domináns, erős karaktert, aki nem adja könnyen az irányítást.

A sorozat különleges helyszíneken, valódi bázisokon készült és a hitelesség érdekében a színészek igazi katonai kiképzést kaptak.

A ma este 22.15-kor a TV2-n záruló történetet két erős nő álmodta meg: Helmeczy Dorottya producer és Dombrovszky Linda rendező. A velük készült interjút ITT tudják elolvasni.

A záróepizódokhoz kapcsolódóan több ismert televíziós személyiség is megosztotta gondolatait.

Lékai–Kiss Ramóna a kezdetektől követi a katonai sorozatot, már a sajtóvetítésen is ott volt. A stábtól kapott is egy „kezdő csomagot” a kiképzéshez, úgyhogy a műsorvezető teljes terepfelszerelésben várja a dupla záróepizódot – és erről egy vagány posztot is közzétett.

„Az eddigi részek annyira megfogtak, hogy ma este is ott leszek a tévé előtt!” – írta Caramel a közösségi oldalán, és egy kollegiális megjegyzést is tett: „Szakmabeliként muszáj kiemelnem, hogy csodálatos zenéje van a sorozatnak.”

Váczi Gergely nem kertelt, egyenesen megmondta posztjában: „Nekem bejön a S.E.R.E.G.” A műsorvezető még azt is megmutatta, milyen fejet vág, ha kedvenc sorozta közben megzavarják.