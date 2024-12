Katy Perry tizenöt év után ismét fellép Budapesten

A kaliforniai Santa Barbarában Katheryn Elizabeth Hudson néven, két lelkipásztor középső gyermekeként 1984-ben született énekesnő gospel- és egyházi zenén nőtt fel, és a templomi karban énekelt. Első albuma 17 éves korában, 2001-ban jelent meg, provokatív dalaival 2008-ban robbant be a köztudatba One of the Boys című lemezével, amely huszonöt országban volt listavezető.