Kiborította az amerikaiakat Robbie Williams új életrajzi filmje

Robbie Williams új életrajzi filmjében a sztárt egy CGI-majom „alakítja”. Hogy miért majom? A film rendezője, Michael Gracey elárulta: azért a majom karakter mellett döntött, mert amikor megkérdezte az énekestől, hogy milyen állat lenne, azt a választ kapta tőle, hogy sokszor érezte azt, hogy majom módjára kellett produkálnia magát a színpadon.

Részlet Robbie Williams új életrajzi filmjéből

Amerikában azonban a film nem teljesít úgy, mint remélték. A The Guardian a témában publikált cikkében úgy fogalmaz, hogy a borzalmas jegybevételi eredmények és a vetítéseket lemondó mozik ellenére az amerikaiak legalább beszélnek a Better Man című Robbie Williams-életrajzi filmről. Az írás a brit popsztár hosszú évekre visszanyúló eleve negatív amerikai fogadtatásáról ír. Mint fogalmaznak, Williams mindig is küzdött azért, hogy az Egyesült Államokban érvényesüljön.

Robbie Williams a Take That nevű brit fiúbandában vált híressé, mielőtt szóló karrierbe kezdet, és az Egyesült Királyság egyik leghíresebb férfiává vált, valamint sztárrá Ausztráliában, Európában, Ázsia nagy részén és Latin-Amerikában.

Világszerte 75 millió lemezt adott el, csak a Beatlesnek van több listavezető albuma az Egyesült Királyságban. De Williams próbálkozásai, hogy betörjön az amerikai piacra, újra és újra kudarcba fulladtak. 1999-re Robbie Williams egy 25 állomásos észak-amerikai turnéra indult, ahol a közönség zavarba jött a pimasz humorától. Bár a Millennium kisebb amerikai rádiós sláger volt, és debütáló amerikai albuma 600 ezer példányban kelt el, Robbie-ból sosem lett sztár az Egyesült Államokban.

A filmnek az se segített, hogy egy éven belül ez Williams történetének harmadik elbeszélése. 2023 novemberében jelent meg egy négyrészes Netflix-dokumentumfilm, amely többek között az énekes pánikrohamairól és extrém droghasználatáról szól. Illetve a BBC is készített egy háromrészes dokumentumfilmet az énekesről (Robbie Williams: My Life Thru a Lens), amely tele van az archívum mélyéről előbányászott ismeretlen felvételekkel a brit fiúbanda, a Take That történetéből.

Persze ettől még a Better Man lehetne sikeres, mivel egy szokatlan és érzelmes életrajzi film, amely Williams apjával és volt barátnőjével, az All Saints énekesnőjével, Nicole Appletonnal való kapcsolatát állítja a középpontba, és az, hogy a popsztárt egy majommal helyesítették, olyan meglepően hatásos, hogy tíz perc után szinte el is lehet felejteni – írja cikkében a The Guardian.

A The Washington Post szerint Michael Gracey rendezőnek egyenesen „sikerült újra feltalálnia az életrajzi filmet.”