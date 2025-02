Meghalt a legmeghittebb hangú, ötszörös Grammy-díjas énekesnő, Roberta Flack

Az énekesnő az otthonában halt meg, családi körben. Flack 2022-ben bejelentette, hogy ALS-ben szenved, és nem tud több fellépést vállalni.

Roberta Flack egyébként egyik napról a másikra lett sztár 1971-ben, miután Clint Eastwood a Játszd le nekem a Mistyt! című filmjében elhangzott a The First Time I Ever Saw Your Face című dala, amely 1972-ben a Billboard élére került, és Flack Grammy-díjat kapott az év lemezéért.

Ezt követően még négy Grammyt nyert, ebből kettőt a legnagyobb slágeréért, a Killing Me Softly with His Song című dalért kapta. A munkásságát 2020-ban életműdíjjal ismerték el.