Kétszáz éve rendezték meg az első Anna-bált

A Herendi Porcelánmanufaktúra budapesti márkaboltjában tartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár szakmai vezetésével készülő történeti könyv mélyrehatóan tárja majd a nagyközönség elé az Anna-bálok történelmét és ikonikus pillanatait. A tervek szerint a kötetet július 21. és 27. között az Anna Fesztiválon mutatják be a balatonfüredi Esterházy-kastélyban.

A 200. Anna-bál előkészületeiről tartott sajtótájékoztató résztvevői. Forrás: Facebook

Az Anna-bál hagyománya

A rendezvényen a Magyar Nemzeti Levéltár történésze, Katona Csaba és Pulger Réka, a 194. Anna-bál győztese Anna-bállal kapcsolatos irodalmi szemelvényeket, beszámolókat olvasott fel. Balatonfüred alpolgármestere, Gáspár Ákos kiemelte, hogy ez az év különösen fontos a városnak, hiszen a bál mellett Jókai Mór születésének 200. évfordulóját is ünnepli az ország.

Jókai Mór története és személye, illetve az Anna-bál hagyománya szorosan összekapcsolódik, hiszen mindkettő egy korszakot, egy sajátos világot idéz, azt a Balatonfüredet, amely évszázadok óta a történelem, az irodalom és a kulturális élet, a társasági élet meghatározó központja

– fogalmazott az alpolgármester, majd hozzátette: Balatonfüred önkormányzata egy felhívást is közzétett, amelyben várják mindazok jelentkezését, akik az Anna-bállal kapcsolatos tárgyi emlékekkel, képekkel, egyéb relikviákkal rendelkeznek, és azokat felajánlanák a könyvbemutatóval egy időben nyíló időszakos kiállításnak. Majd Czetz Balázs, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese vette át a szót. Elmondta, hogy szeretnék hitelesen bemutatni a nagy múltú esemény történetét.

Forrásalapú történetírást szeretnénk végezni, úgy, hogy nemcsak a szakemberek, hanem mindenki számára közérthető módon mutassuk be az elmúlt évszázadok eseményeit

– hangsúlyozta, majd kitért arra is, hogy az intézmény egy kiállítássorozatot is tervez az Anna-bál történetének megismertetése céljából. Mihályi Jeromos, a tihanyi bencés apátság elöljárója elárulta, hogy ők is kiállítással készülnek az eseményre, amelyen a reformkor hangulatát, szépségét, az ehhez kapcsolódó bencés történeteket, különféle tárgyakat szeretnék bemutatni.