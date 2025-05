A Marvelnél is megjelentek a tragikusan fiatalon elhunyt képregényrajzoló munkái, rá emlékeznek a PIM-ben

Magának Futaki Attilának kellene most a közönség elé állnia. Sajnos már harmadszor nekem kell helyettesítenem őt. Pedig Attila szerette, ha elmagyarázhatta a munkáit. Most is kíváncsian hallgatnánk, miért ezt a teljesen formabontó, ám zseniális megközelítést alkalmazta, hogy Petőfi talán legkevésbé ismert művéből egy grafikai műremeket alkosson. De ezt már sosem fogjuk megtudni. Viszont elnézve a helyenként félig kész oldalakat, érezzük, egy torzót látunk, ami még így is magán hordozza a zseni kézjegyét