A színpadon kapott infarktust, de ez sem tántorítja el a punk legendáját, hogy fellépjen nálunk

Punk’s Not Dead, énekelte meg még 1981-ben a The Exploited a legelső lemezén, azóta azonban eltelt majdnem fél évszázad és azért Magyarországon kicsit kihaltak a punkok. Legalábbis a Sziget Fesztiválról már vagy húsz éve eltűntek, a városban sem látunk már olyan gyakran császkálni tarajos, szegecses bőrdzsekis fiatalokat, mint az ezredforduló környékén, a legtöbbjük valószínűleg azóta jóravaló családos középkorúvá érett. És a rendezvények sem kedveznek számukra, a Fezen vagy a Rockmaraton csak ímmel-ámmal próbálja megszólítani őket, de a kifejezetten erre a szubkultúrára épülő orfűi Toxic Weekend sem volt valószínűleg a legsikeresebb üzleti befektetés, legalábbis három év után megszűnt. Éppen ezért hiánypótló a Barba Negra eseménye, amelyen május utolsó szombatján kiderülhet, hány punk is lehet még az országban.

Az album, amelynek címe a punk műfajának jelszavává vált (Forrás: Music Brainz)

Az est főfellépője, a The Exploited a fentebb említett debütáló korongjával egyből a műfajban szokatlannak számító sikereket ért el: a lemez a brit slágerlisták huszadik helyéig jutott, ez lett az Egyesült Királyság legsikeresebb független kiadványa az évben, ami pedig

kifejezetten ironikus, hogy a sikerüket részben az is megalapozta, hogy felléptek a Top of the Pops nevű televíziós show-műsorban egyszerre kiakasztva a tévénézőket és a saját rajongóikat egyaránt.

A 67 éves Wattie Buchan énekes pedig épp oly elpusztíthatatlannak tűnik, mint Keith Richards vagy amilyennek Lemmy Kilmistert gondoltuk, noha 2022-ben a fellépése közben kapott infarktust, esze ágában sem volt nyugdíjba vonulni, azóta is folyamatosan koncertezik.

A kezdeti években egyébként a The Exploited sokat turnézott együtt a brit Anti-Nowhere League-vel, mindez azért érdekes, mert az említett brit banda szintén fellép a rendezvényen, de a múltidézést két másik hetvenes évek végén alakult klasszikus szigetországi punkbanda, a Discharge és a GBH is elősegíti egyéb hazai és nemzetközi fellépők mellett.

Borítókép: The Exploited (Forrás: Facebook)