Oszaka után Hongkongot is beveszik a magyarok

Tan Dun, a világhírű kínai zeneszerző és karmester egyik legismertebb operája a Tea: A Mirror of Soul című alkotása, amelyet 2002-ben mutattak be Japánban. A Grammy- és Oscar-díjas zeneszerzőt Lu Yu teamester klasszikus műve, a The Classic of Tea című könyve inspirálta.

Káel Csaba rendezésében mutatják be Hongkongban Tan Dun operáját

Az opera középpontjában Seikyo, egy japán herceg, és Lan, a Tang-dinasztiabeli hercegnő szenvedélyes és tragikus szerelme áll. A szerelmespár együtt indul útnak, hogy felkutassák The Classic of Tea eredeti, hiteles példányát. Utazásuk tragédiába torkollik: a hercegnő életét veszti, Seikyo pedig visszavonul, és szerzetesként a tea szellemiségének terjesztésére szenteli életét.

A Hongkongban május 30-án és 31-én megtekinthető előadás kivételes alkalomnak tekinthető, hiszen maga a zeneszerző, Tan Dun vezényli az estét. Az opera rendezője Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója.