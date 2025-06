Érdemes jelentkezni a Gitármánia táborba, a legjobbaktól tanulhatnak a zenészpalánták

A legkiválóbb magyar zenészektől, zenetanároktól, szakemberektől lehet tanulni az idei Gitármánia és Zenei Továbbképző Táborban. Az egy hét alatt húsz különböző zenei témakör oktatása zajlik, többek közt ének, gitár, dob, basszusgitár, billentyűs hangszerek, dalszerzés, egyéniségfejlesztés, hangszerelés, stúdiózás, szövegírás és zenekari képzés.

Fotó: Gitármánia

Olyan kitűnő zenészek adják át a tudásukat a jövő nemzedékének, mint például Saya Noé, Mike Gottthard, Temesi Bertalan, Lukács Peta, Szabolcsi Fészek, Pulius Tibor, Cséry Zoltán és a tábort vezető Andrásik Remo.

– Az este beköszöntével eljön a zenekari előadások ideje, amelyeket mi rendhagyó zenekari foglalkozásnak nevezünk – mondta el Andrásik Remo.

– Itt mindenki testközelből élheti át, hogy hogyan dolgoznak az egyes zenekarok, alkalom nyílik arra is, hogy a táborozók beálljanak közéjük, vagy hogy az őket leginkább foglalkoztató kérdésekre válaszokat kapjanak. A tábor utolsó két estéjén pedig maguk is bemutathatják, hogy mit tanultak

– tette hozzá.

Rendhagyó zenekari foglalkozást tart többek közt az Antares, a Tornóczky All Access és a Z!Enemi. A táborban zajlik az AztaQ Amatőr Zenei Tehetségkutató is július 25-én, melynek a fődíja egymillió forint értékű, szabadon választott hangszer és hangtechnikai berendezés. A könnyűzenei verseny érdekessége, hogy a tábor közel négyszáz lakója is leadhatja egy-egy szavazatát valamelyik döntős együttesre, és a diákzsűri szavazata is befolyásolja a végeredményt.