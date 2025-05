Két Lukács is lesz a Tankcsapdában?

Új tag a Tankcsapdában?

A Tankcsapda még márciusban jelentette be, hogy Sidlovics Gábor, azaz Sidi kiválik a zenekarból, a döntés okát azóta sem hozták nyilvánosságra. A rajongók persze rögtön elkezdtek spekulálni, ki tölti be a megüresedett helyet, a rockbanda pedig tovább fokozta a kíváncsiságukat.

Először egy fotót tettek közzé a Facebookon, amelyen gitárosok egész sorának a fantomképét láthattuk, majd felfedték a fotón látható zenészek kilétét, viszont kiderült, nem az új tag nyilvánosságra hozásáról van szó, hanem arról, hogy a következő lemezükön mindegyik számban más és más pengeti majd a húrokat. Név szerint: Bodor Máté (Alestorm), Csató Peti (ex-Replika), Farkas Zoli (Ektomorf), Kozma Norbi (Abrakazabra), Lukács Peta (Bikini), Madarász Gábor Madi (Ákos), Nagy Máté (Kalapács), Takács Vilkó (Ganxsta Zolee és a Kartel), Tátrai Tibusz (Ektomorf), Vörös Attila (Sanctuary).

Lukács és Lukács

A banda most Facebook-oldalán posztolt legújabb közreműködőjükről, aki nem más, mint Lukács Peta, aki jelenleg a Bikiniben és a European Mantrában zenél. – Rengeteg zenei műfaj foglalkoztatja, ezekben gyakran „próbálgatja” is magát. Nagyon szereti az instrumentális zenét is (a klasszikustól a jazzen át a metálig), de jó néhány énekes szerzeménye is van – írta korábban a gitárosról a Haon.hu.

Megérkezett Lukács Peta is, hogy odapakoljon rendesen egy új Tankcsapda nótában!

– olvasható a posztban.