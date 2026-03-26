Janis Joplin-emlékkoncert Keresztes Ildikóval és Garda Zsuzsával

Várkert BazárJanis JoplinKeresztes Ildikó

A blues és a rock egyik legikonikusabb hangja előtt tiszteleg a Tribute to Janis Joplin koncert március 27-én a Várkert Bazár rendezvénytermében. A legendás amerikai énekesnő dalai a Garda Zsuzsa vezette Janis Joplin Tribute Band Hungary előadásában szólalnak meg, különleges vendégként pedig a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadója, Keresztes Ildikó lép színpadra.

Munkatársunktól
2026. 03. 26. 15:18
Janis Joplin Forrás: Várkert Bazár
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár életútja tragikusan rövid volt – mindössze huszonhét évet élt –, Janis Joplin a mai napig a rock- és blueszene egyik legmeghatározóbb női előadója. Nyers erejű, szenvedéllyel teli éneklése generációk számára jelentett inspirációt, és olyan dalokkal vált halhatatlanná, amelyek a mai napig meghatározzák a műfaj hangzását. Ezt a páratlan zenei örökséget ápolja Magyarországon a Janis Joplin Tribute Band Hungary, amelynek gyökerei egészen 2003-ig nyúlnak vissza. A formáció akkor – az énekesnő születésének 60. évfordulóján – Janis Joplin Emlékzenekar néven debütált. A hosszabb szünet után 2025 áprilisában újjáalakult együttes új névvel és friss lendülettel tért vissza a színpadra, hogy ismét életre keltse Joplin ikonikus dalait és a klasszikus blues-rock hangzásvilágát.

Janis Joplin Forrás: Várkert Bazár
Garda Zuzsa és Keresztes Ildikó pénteken Janis Joplinra emlékezik a Várkert Bazárban. Forrás: Várkert Bazár

A zenekar élén Garda Zsuzsa áll, akit a szakma és a közönség egyaránt gyakran a „magyar Janis Joplin”-ként emleget. Az énekesnő az elmúlt több mint három évtizedben a hazai könnyűzenei élet számos meghatározó alakjával dolgozott együtt. Háttérénekesként koncerteken és felvételeken szerepelt többek között az Omega, a Skorpió, a Sziámi és a Kimnowak mellett, valamint Balázs Fecó utolsó koncertturnéján a vokálszekció vezetőjeként működött közre. 

Pályafutása során több ezer fős közönség előtt lépett fel a Sziget Fesztivál színpadán és a legnagyobb hazai koncerthelyszíneken, de klubokban és fesztiválokon is rendszeresen bizonyította kivételes orgánumát. Musicalprodukciókban olyan művészekkel állt egy színpadon, mint Varga Miklós, Keresztes Ildikó, Demeter György vagy Makrai Pál. A spirituális zenei körökben ismert Bagdi Bella projektjeiben való közreműködésének köszönhetően pedig platinalemezes előadóként is jegyzik.

Garda Zsuzsa korábban tizenhat éven át volt a Janis Joplin Emlékzenekar frontembere, így az újjáalakulás egyfajta visszatérés is számára: a blues és a rock egyik legnagyobb hangjának dalait most ismét teljes átéléssel szólaltatja meg.

Az est különleges vendége Keresztes Ildikó lesz, aki korábban is rendszeresen együttműködött a zenekarral. A két énekesnő találkozása különleges energiát ígér: a koncerten a Janis Joplin-repertoár legismertebb dalai és a korszak ikonikus blues-rock hangzása kel életre.
A koncert egyszerre tisztelgés a legendás énekesnő előtt és ünnepe annak a zenei szabadságnak, amelyet Janis Joplin képviselt – s amely ma is éppolyan erővel hat a közönségre.

További információk a Várkert Bazár honlapján.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekÓkovács Szilveszter

Gyógyír a léleknek

Bayer Zsolt avatarja

Köszönöm Szilveszter. Ha csak fél órára, de jobban érzem magam…

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
