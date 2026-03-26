Janis Joplin-emlékkoncert Keresztes Ildikóval és Garda Zsuzsával

Bár életútja tragikusan rövid volt – mindössze huszonhét évet élt –, Janis Joplin a mai napig a rock- és blueszene egyik legmeghatározóbb női előadója. Nyers erejű, szenvedéllyel teli éneklése generációk számára jelentett inspirációt, és olyan dalokkal vált halhatatlanná, amelyek a mai napig meghatározzák a műfaj hangzását. Ezt a páratlan zenei örökséget ápolja Magyarországon a Janis Joplin Tribute Band Hungary, amelynek gyökerei egészen 2003-ig nyúlnak vissza. A formáció akkor – az énekesnő születésének 60. évfordulóján – Janis Joplin Emlékzenekar néven debütált. A hosszabb szünet után 2025 áprilisában újjáalakult együttes új névvel és friss lendülettel tért vissza a színpadra, hogy ismét életre keltse Joplin ikonikus dalait és a klasszikus blues-rock hangzásvilágát.

Garda Zuzsa és Keresztes Ildikó pénteken Janis Joplinra emlékezik a Várkert Bazárban. Forrás: Várkert Bazár

Tribute to Janis Joplin a Várkert Bazárban

A zenekar élén Garda Zsuzsa áll, akit a szakma és a közönség egyaránt gyakran a „magyar Janis Joplin”-ként emleget. Az énekesnő az elmúlt több mint három évtizedben a hazai könnyűzenei élet számos meghatározó alakjával dolgozott együtt. Háttérénekesként koncerteken és felvételeken szerepelt többek között az Omega, a Skorpió, a Sziámi és a Kimnowak mellett, valamint Balázs Fecó utolsó koncertturnéján a vokálszekció vezetőjeként működött közre.

Pályafutása során több ezer fős közönség előtt lépett fel a Sziget Fesztivál színpadán és a legnagyobb hazai koncerthelyszíneken, de klubokban és fesztiválokon is rendszeresen bizonyította kivételes orgánumát. Musicalprodukciókban olyan művészekkel állt egy színpadon, mint Varga Miklós, Keresztes Ildikó, Demeter György vagy Makrai Pál. A spirituális zenei körökben ismert Bagdi Bella projektjeiben való közreműködésének köszönhetően pedig platinalemezes előadóként is jegyzik.

Garda Zsuzsa korábban tizenhat éven át volt a Janis Joplin Emlékzenekar frontembere, így az újjáalakulás egyfajta visszatérés is számára: a blues és a rock egyik legnagyobb hangjának dalait most ismét teljes átéléssel szólaltatja meg.

Az est különleges vendége Keresztes Ildikó lesz, aki korábban is rendszeresen együttműködött a zenekarral. A két énekesnő találkozása különleges energiát ígér: a koncerten a Janis Joplin-repertoár legismertebb dalai és a korszak ikonikus blues-rock hangzása kel életre.

A koncert egyszerre tisztelgés a legendás énekesnő előtt és ünnepe annak a zenei szabadságnak, amelyet Janis Joplin képviselt – s amely ma is éppolyan erővel hat a közönségre.