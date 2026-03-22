Fél évszázad a magyar publicisztika világában – könyvbemutató a Polgárok Házában

A magyar sajtó egyik legkarakteresebb tollforgatója, a József Attila-díjjal kitüntetett Dippold Pál – akit az olvasóközönség egykor a fanyar humorú Schwarzenegger Pálként is szívébe zárt – jubileumi állomáshoz érkezett. Pályafutása során írásai iránytűként szolgáltak a Szabad Föld, a Magyar Hírlap, az Új Ember és lapunk, a Magyar Nemzet hasábjain is. A Kairosz Kiadó által gondozott Vértérkép című mozaikregénye után a közelmúltban megjelent a Mindig most van című emlékkönyve is, amelyet

Dippold Pál új könyvének bemutatója március 24-én lesz. Forrás: Kairosz

A sas és a repülés metaforája

Dippold írásművészete sosem elégedett meg a felszín kapargatásával. Legújabb kötetében a jelen és a múlt különös összefonódását boncolgatja, vallva, hogy az emlékezés nem szakít ki minket a mából, sőt, a „most”-ban benne lüktet minden, ami volt, és ami még előttünk áll.

A 308 oldalas kötet egyik kulcsjelenete a réten masírozó rétisas és az író „néma párbeszéde”. A madár, amely a földön nehézkesen jár, mégis emlékezteti az embert: mi is tudunk repülni, még ha ezt olykor el is felejtjük a mindennapok küzdelmei közepette.

A bemutató alkalmával lapunk egykori kulturális rovatvezetőjével Mezei Károly beszélget, aki segít feltárni az öt évtizedes pálya kulisszatitkait.