Fél évszázad a magyar publicisztika világában – könyvbemutató a Polgárok Házában

Megjelent Dippold Pál József Attila-díjas író, újságíró jubileumi kötete.

Balázs D. Attila
2026. 03. 22. 17:31
Dippold Pál új könyve Forrás: Kairosz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar sajtó egyik legkarakteresebb tollforgatója, a József Attila-díjjal kitüntetett Dippold Pál – akit az olvasóközönség egykor a fanyar humorú Schwarzenegger Pálként is szívébe zárt – jubileumi állomáshoz érkezett. Pályafutása során írásai iránytűként szolgáltak a Szabad Föld, a Magyar Hírlap, az Új Ember és lapunk, a Magyar Nemzet hasábjain is. A Kairosz Kiadó által gondozott Vértérkép című mozaikregénye után a közelmúltban megjelent a Mindig most van című emlékkönyve is, amelyet 

Dippold Pál új könyvének bemutatója március 24-én lesz. Forrás: Kairosz

A sas és a repülés metaforája

Dippold írásművészete sosem elégedett meg a felszín kapargatásával. Legújabb kötetében a jelen és a múlt különös összefonódását boncolgatja, vallva, hogy az emlékezés nem szakít ki minket a mából, sőt, a „most”-ban benne lüktet minden, ami volt, és ami még előttünk áll. 

A 308 oldalas kötet egyik kulcsjelenete a réten masírozó rétisas és az író „néma párbeszéde”. A madár, amely a földön nehézkesen jár, mégis emlékezteti az embert: mi is tudunk repülni, még ha ezt olykor el is felejtjük a mindennapok küzdelmei közepette.

A bemutató alkalmával lapunk egykori kulturális rovatvezetőjével Mezei Károly beszélget, aki segít feltárni az öt évtizedes pálya kulisszatitkait.

Időpont: 2026. március 24., kedd 18.00

Helyszín: Polgárok Háza (1089 Budapest, Visi Imre u. 6.)

Regisztráció: A Polgárok Háza hivatalos oldalán

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAndrej Babis

Lesznek még milliók is

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várunk.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
