Liszt Ferenc vad playboyként mulatozik Chopin most bemutatott életrajzi filmjében + videó

A film néhol tankönyvszerűen sorolja fel az életrajz markáns pontjait (Chopin kudarcos első lánykérése, Chopin hamis halálhíre a párizsi lapokban stb.), melyek pár esetben inkább abszurd kitérők, semmint a cselekményhez szervesen illeszkedni tudó jelenetsorok, még ha a halál, az önkéntelen színlelés, a zeneszerzés vagy a feleségkeresés témáiba bele is illenek. Innen nézve kissé széttartó, egyenetlen film a Párizsi szonáta, miközben központi motívumai mégis mindvégig markánsan jelen vannak: végső soron Chopin édesanyja épp annyira tévedhetett a zenével kapcsolatban, mint a korszak orvostudománya, ami a tuberkulózist még örökletes betegségnek tartotta, aztán Chopin mellől egymás után hullanak el a közeli barátok, köztük egy ifjú és hallatlanul tehetséges tanítvány is, akiben Chopin saját utódját remélte. Nem vér szerinti örökös, hanem szellemi, így amikor már minden elveszett, a zeneszerző felszabadul, és igazán élni kezd: a zenén keresztül.

Miközben az utcán győz egy kétes dicsőségű forradalom, Chopin belső világában valódi forradalom zajlik le, ami mentes a kompromisszumoktól és a színjátszástól, és ami – Liszt Ferenc szavaival élve – akkor még nem is találhatott volna értő fülekre.

Szomorú dráma ez, ami mégis képes fellebbenteni a művészet lényegét: egyszerre menekülés a valóságból, és annak egy sokkal mélyebb megközelítése, megküzdési módszer a fájdalommal szemben, és ezzel együtt válik Kwieciński filmje is sokkal sokrétűbb alkotássá, mint egy szokványos életrajzi film. A Párizsi szonáta május végétől lesz látható országosan is.

Az egyik fontos mellékszerepben Liszt Ferenc nem csak Chopin baráti vetélytársaként tűnik fel, hanem a lengyel–francia zeneszerző ellentétpárjaként is. Fotó: Lengyel Filmintézet

Márai Sándor nyomában: Tatarak – A kálmos illata

A 32. Lengyel Filmtavasz a nyitó filmben feltűnő Liszt Ferenc alakján túl is tartogat még magyar vonatkozásokat. Andrzej Wajda (Hamu és gyémánt, 1958; Katyń, 2007) idén lett volna százéves, ennek megfelelően a Filmtavasz szervezői sem feledkeztek meg a lengyel filmiskola egyik legkiemelkedőbb alkotójáról.

A Filmtavasz hétfő este egy olyan alkotás vetítésével emlékezik a tíz évvel ezelőtt elhunyt rendezőre, amelyet Magyarországon most először láthat a közönség: ez a Tatarak – A kálmos illata című dráma.

Hősnője, az idősödő Marta egy kisvárosban él férjével, de egy fiatal férfival való találkozás felébreszti benne az életörömöt, mielőtt a kapcsolat tragikus fordulatot vesz. Az életműve során irodalmi alapanyagokhoz számtalan alkalommal nyúló Wajda filmjének magyar vonatkozása, hogy történetét részben Márai Sándor novellája ihlette, és a főszereplő Krystyna Janda is ismerős lehet – Wajda más filmjei mellett – Szabó István Mephistójából.