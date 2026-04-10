Dankó Pista diadala – grandiózus nagyoperett az M5 képernyőjén

A magyar operettjátszás egyik legnagyobb szabású vállalkozása valósult meg a közelmúltban a budapesti MVM Dome színpadán: bemutatták a Dankó Pista című nagyoperettet, amely monumentális látványvilágával, nagyszabású zenei anyagával és történelmi ihletésű cselekményével a műfaj modern kori megújításának egyik kiemelkedő példája lett. A grandiózus produkciót most először a közmédia kulturális csatornája, az M5 tűzi műsorára két részletben: április 10-én és 11-én este. Így a televíziónézők is részesei lehetnek a Dankó Pista nagyoperett ősbemutatójának, amely– Pejtsik Péter zenéjével és Orbán János Dénes librettójával – a legendás cigányprímás, zeneszerző, nótaköltő, Dankó Pista életét és romantikus legendáját dolgozza fel.

2026. 04. 10. 11:00
Dankó Pista
A nagyoperett Pejtsik Péter zenéjével és Orbán János Dénes librettójával a legendás cigányprímás életét és romantikus legendáját dolgozza fel. Fotó: Janus Erika
Ahogy lapunkban is olvashatták, több mint tízezer néző ünnepelte állva a Budapesti Operettszínház legújabb premierjét, a Dankó Pista című nagyoperett ősbemutatóját az MVM Dome-ban. Az M5 kulturális csatorna tévéfelvétele lehetőséget ad arra, hogy ez a nagyszabású színpadi alkotás széles közönséghez jusson el, és a nézők megismerhessék Dankó Pista életének legendáját, a magyar nóta világát, valamint az operett műfajának látványos, modern formáját. A közmédia ezzel a bemutatóval is a magyar kulturális értékek bemutatását és továbbadását szolgálja.

A Dankó Pista nagyoperett az MVM Dome színpadán Fotó: Janus Erika

A Dankó Pista nagyoperett ősbemutatója az M5 műsorán 

A közmédia közkedvelt rádiócsatornája, a Dankó Rádió névadója, Dankó Pista a magyar nóta és cigányzene egyik legnagyobb alakja volt, akinek művei ma is a magyar zenei örökség meghatározó részét képezik, és a Dankó Rádió műsorán nap mint nap hallhatók.
 

A történet középpontjában a tehetséges, Európa-szerte ünnepelt hegedűművész áll, akinek szenvedélyes művészete és viharos szerelmi története egyaránt meghatározza sorsát.

A műben megelevenedik a 19. század végi magyar kulturális élet, többek között olyan történelmi alakokkal, mint Blaha Lujza, Ady Endre vagy Gárdonyi Géza. Az előadásban a Budapesti Operettszínház művészei, köztük a címszereplőt alakító Sándor Péter, továbbá Oszvald Marika, Fischl Mónika és Földes Tamás, valamint a Bozsik Yvette Társulat táncosai, a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánchallgatói és a Magyar Állami Népi Együttes Zenekara működnek közre.
 

A produkció különlegessége, hogy az MVM Dome teljes arénája színházi térré alakult át: több száz táncos, zenész és statiszta részvételével jött létre az a látványos szuperprodukció, amely a klasszikus operett hagyományait modern színpadtechnikával és látványvilággal ötvözi. Dankó Pista életműve előtti tisztelgésből Mága Zoltán, Nótár Mary, a Duka Elemér & Gipsy Chamber Orchestra, valamint Lakatos Miklós és 300 tagú cigányzenekara is színpadra áll, akiket az Orfeum mágusának szerepében Hommonay Zsolt hív szórakoztatni, megidézve az egykori Kis Konstantinápoly nevű budapesti mulatónegyed hangulatát.


