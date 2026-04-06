Koncz Zsófia: Húsvét a családok legnagyobb ünnepe is

Húsvét nemcsak a kereszténység, hanem a családok legnagyobb ünnepe is – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vasárnap Szerencsen, a Húsvéti tojáskeresés elnevezésű programon. Koncz Zsófia úgy fogalmazott, a húsvét nemcsak a feltámadás ünnepe, hanem a remény, az újrakezdés és a közösség időszaka is, amely szorosan kapcsolódik ahhoz az értékrendhez, amelyet a családok a mindennapokban megélnek.

2026. 04. 06. 16:00
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje a Húsvéti tojáskeresés elnevezésű rendezvényen a szerencsi Rákóczi-vár kertjében. Fotó: Vajda János Forrás: MTI
Koncz Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője, közölte, Szerencsen egy kifejezetten családokra épülő programot szerveztek, amelynek része volt a tojáskeresés és számos, a gyermekek számára élményt nyújtó foglalkozás. Hozzátette, az ilyen közösségi eseményeknek fontos szerepük van abban, hogy a családok közösen tölthessenek időt és élményekkel gazdagodjanak.

Szerencs, 2026. április 5. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje és Kiss Attila polgármester a Húsvéti tojáskeresés elnevezésű rendezvényen a szerencsi Rákóczi-vár kertjében 2026. április 5-én. MTI/Vajda János
Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

Húsvéti tojáskeresés

A közmédiának adott interjúban az államtitkár elmondta, 2026 különleges év a családok szempontjából, hiszen a költségvetésben „soha nem látott mértékű” támogatás áll rendelkezésre. Ez a családtámogatási rendszer a GDP mintegy 5 százalékát teszi ki, összesen 4802 milliárd forintot, amely közel 1000 milliárd forinttal haladja meg az előző évben biztosított forrást.

Kiemelte az édesanyákat érintő személyijövedelemadó-mentességet, amelynek köszönhetően januártól mintegy félmillió édesanya mentesült az adófizetés alól. Jelezte, ez az intézkedés átlagos jövedelem mellett havi szinten mintegy 109 ezer forintos, éves szinten pedig körülbelül 1,3 millió forintos megtakarítást jelenthet, ami jelentős anyagi mozgásteret biztosít a családok számára.

Emlékeztetett, hogy megduplázták a családi adókedvezményt, ami a családok széles körének nyújt további támogatást. Hozzátette, ez az intézkedés nemcsak az édesanyák, hanem az édesapák számára is komoly segítséget jelent, és hozzájárul a családok anyagi biztonságához.

Koncz Zsófia hangsúlyozta, jelenleg több mint 30-féle családtámogatási forma érhető el Magyarországon, amelyek a családok életének különböző szakaszaiban nyújtanak segítséget. Ide tartoznak többek között a lakhatást segítő programok, a gyermekvállalást támogató intézkedések, valamint az adókedvezmények.

Az államtitkár felidézte: tavaly elindult az Otthon start program, amely az első lakás megszerzését hivatott támogatni, különösen a fiatal családok számára. Hozzátette: a program célja, hogy a fiatalok könnyebben juthassanak saját otthonhoz, ezzel is erősítve a családok stabilitását.

Kiemelte, a kormány célja a jövőben is az, hogy a családok biztonságos, kiszámítható körülmények között élhessenek, békében és stabilitásban. Hozzátette, a magyar családtámogatási rendszer egyedülálló Európában, folyamatos bővítése pedig hozzájárul ahhoz, hogy a családok hosszú távon is biztonságban érezzék magukat, tervezni tudják jövőjüket.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
