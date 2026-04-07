Világsztárok a fák alatt – idén is különleges hangulatot ígér a Jazz és bor fesztivál

A Jazz és bor fesztivál immár harmadik alkalommal valósul meg a Magyar Jazz Szövetség és a színház együttműködésében. A fesztivál egyik legnagyobb vonzereje idén is a nemzetközi sztárfellépők sora. A nyitókoncerten a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling lép színpadra, aki a Hungarian All Star Big Band kíséretében hozza el gazdagon hangszerelt jazz világát.
A jazz nagyágyúi a Margitszigeten
Másnap a szicíliai soul koronázatlan királya, Mario Biondi érkezik Budapestre, hogy bársonyos hangjával és elegáns stílusával varázsolja el a közönséget. Koncertje a soul és az R’n’B világát ötvözi, miközben megőrzi a jazz finom eleganciáját.
Fiatal tehetségek és ikonikus hazai zenekarok
A Jazz és bor fesztivál nemcsak a nagy nevekről szól: a szervezők idén is kiemelt figyelmet fordítanak a fiatal magyar jazzmuzsikusokra. A Víztorony udvarában kialakított jazzudvar színpadán egymást váltják a feltörekvő formációk és a már ismert előadók.
A programban szerepel többek között Tóth Viktor zenekara, Egri János Jr. triója, valamint a groove-os hangzásáról ismert Kuna Tones. A sokszínű kínálatban a tradicionális és modern jazz irányzatai egyaránt helyet kapnak.
A magyar jazz ünnepe egy estén
Május 24-én A csodálatos magyar jazz címmel nagyszabású koncert zárja a fesztivált. A színpadon egymást követik a hazai jazzélet meghatározó együttesei.
A László Attila Fusion Circus energikus jazz-rock produkcióval indítja az estét, majd a Budapest Ragtime Band hozza el a klasszikus ragtime és swing világát. A fináléról az Easy Jazz Band gondoskodik, akik koncertjüket swing táncosokkal teszik még látványosabbá.
A fesztivál másik főszereplője a bor: a látogatók egyetlen helyszínen kóstolhatják végig Magyarország kiemelkedő borrégióinak kínálatát. Az idei díszvendég a Tokaji borvidék, de a Balaton, a Pannon és a Felső-Pannon régió pincészetei is bemutatkoznak.
A szervezők szerint a jazz és a bor közös nyelve az élmény: egy könnyed, friss bor éppúgy lendületet ad, mint egy swing dallam, míg egy érlelt vörös komplexitása a modern jazz mélységeit idézi.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!