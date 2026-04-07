Világsztárok a fák alatt – idén is különleges hangulatot ígér a Jazz és bor fesztivál

Pünkösdkor ismét különleges zenei és gasztronómiai élménnyel várja a közönséget a Margitszigeti Színház, május 22. és 25. között rendezik meg a Jazz és bor fesztivált, ahol a világsztárok koncertjei és a legjobb hazai borok találkoznak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 8:39
A jazz-udvar színpadán egymást váltják majd a feltörekvő formációk és a már ismert előadók Fotó: Gálos Mihály Samu/Margitszigeti Színház
A Jazz és bor fesztivál immár harmadik alkalommal valósul meg a Magyar Jazz Szövetség és a színház együttműködésében. A fesztivál egyik legnagyobb vonzereje idén is a nemzetközi sztárfellépők sora. A nyitókoncerten a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling lép színpadra, aki a Hungarian All Star Big Band kíséretében hozza el gazdagon hangszerelt jazz világát.

A Jazz és bor fesztiválon végigkóstolhatják Magyarország kiemelkedő borrégióinak kínálatát. Fotó: Gálos Mihály Samu/Margitszigeti Színház

A jazz nagyágyúi a Margitszigeten

Másnap a szicíliai soul koronázatlan királya, Mario Biondi érkezik Budapestre, hogy bársonyos hangjával és elegáns stílusával varázsolja el a közönséget. Koncertje a soul és az R’n’B világát ötvözi, miközben megőrzi a jazz finom eleganciáját.

Fiatal tehetségek és ikonikus hazai zenekarok

A Jazz és bor fesztivál nemcsak a nagy nevekről szól: a szervezők idén is kiemelt figyelmet fordítanak a fiatal magyar jazzmuzsikusokra. A Víztorony udvarában kialakított jazzudvar színpadán egymást váltják a feltörekvő formációk és a már ismert előadók.

A programban szerepel többek között Tóth Viktor zenekara, Egri János Jr. triója, valamint a groove-os hangzásáról ismert Kuna Tones. A sokszínű kínálatban a tradicionális és modern jazz irányzatai egyaránt helyet kapnak.

A magyar jazz ünnepe egy estén

Május 24-én A csodálatos magyar jazz címmel nagyszabású koncert zárja a fesztivált. A színpadon egymást követik a hazai jazzélet meghatározó együttesei.

A László Attila Fusion Circus energikus jazz-rock produkcióval indítja az estét, majd a Budapest Ragtime Band hozza el a klasszikus ragtime és swing világát. A fináléról az Easy Jazz Band gondoskodik, akik koncertjüket swing táncosokkal teszik még látványosabbá.

A fesztivál másik főszereplője a bor: a látogatók egyetlen helyszínen kóstolhatják végig Magyarország kiemelkedő borrégióinak kínálatát. Az idei díszvendég a Tokaji borvidék, de a Balaton, a Pannon és a Felső-Pannon régió pincészetei is bemutatkoznak.

A szervezők szerint a jazz és a bor közös nyelve az élmény: egy könnyed, friss bor éppúgy lendületet ad, mint egy swing dallam, míg egy érlelt vörös komplexitása a modern jazz mélységeit idézi.

A Margitsziget zöld környezete különleges hátteret ad a négynapos programsorozatnak, amely egyszerre kínál kikapcsolódást, kulturális élményt és gasztronómiai felfedezést.

A Jazz és bor fesztivál így nem csupán koncertsorozat, hanem igazi nyárindító ünnep: találkozás zenével, ízekkel és közösségi élményekkel Budapest egyik legszebb szabadtéri helyszínén, a Margitszigeten.

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu