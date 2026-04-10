festményAmedeo Modiglianinácik

Húszmillió eurós fordulat: hogyan segítettek a Panama-iratok visszaszerezni a nácik által elrabolt Modigliani-festményt?

New York állam legfelsőbb bírósága elrendelte egy, a II. világháború alatt egy brit zsidó antikváriustól elrabolt Modigliani-festmény visszaszolgáltatását az örökösének, a délnyugat-franciaországi Dordogne-ban élő francia gazdálkodónak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 10. 18:43
A bíróság úgy ítélte meg, hogy valóban a nácik által letartóztatott Oscar Stettiner volt a tulajdonosa Modigliani L’homme assis, appuyé sur une canne (Botra támaszkodó ülő férfi) című alkotásának, legalábbis neki volt a legtörvényesebb joga a képhez „annak törvénytelen lefoglalása előtt”, és erről „soha nem mondott le szándékosan” – olvasható a meghozott bírósági döntésben, amelybe az AFP francia hírügynökség pénteken tekinthetett bele.

Modigliani
Amedeo Modigliani remekműve

 

Az ítélet egy francia bíróságnak a háború után, 1946-ban hozott döntésén alapszik, amelyben elrendelték a kép visszaszolgáltatását Stettinernek.

 

A bíróság így Stettiner egyetlen örökösének, unokájának, a nyolcvanas éveiben járó Philippe Maestracci gazdálkodónak adott igazat, aki a David Nahmad milliárdos által 1996-ban megvásárolt kép visszaszolgáltatását követelte.

 

Amedeo Modigliani olasz festőművésznek (1884–1920) ez a vászna, amely Georges Menier csokoládégyárost ábrázolja, 1944-ben, a Vichy-rezsim idején eltűnt szem elől, miután elhurcolták a Párizsban élő, de a háború alatt Dordogne-ba menekülő Oscar Stettiner gyűjteményét.

 

1996-ban jelent meg újra a Christie’s londoni árverésén. 2011-ben azonban a nácik által elrabolt műkincsek után kutató Mondex Corporation nevű kanadai vállalat a francia gazdálkodó nevében jogi küzdelembe szállt a kép visszaszerzéséért.

David Nahmad kezdetben azzal érvelt az amerikai bíróságon, hogy a remekmű nem az övé, hanem az International Art Center (IAC) nevű offshore cégé.

 

2016-ban azonban az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) „Panama-iratok” néven elhíresült több millió dokumentumot tett közzé offshore cégekről, és ezekből kiderült, hogy 2014 januárjától a milliárdos az IAC kizárólagos tulajdonosa.

 

A bajszos, nyakkendős, kalapos, kezét sétaboton nyugtató férfit ábrázoló festményt a genfi szabadkikötő raktáraiban őrizték, ahol vámkötelezettség nélkül lehetett tárolni.

A több mint húszmillió euróra (7,5 milliárd forint) becsült képet a genfi igazságszolgáltatás a Panama-iratok közzététele után zár alá helyezte.

 

