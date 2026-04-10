Húszmillió eurós fordulat: hogyan segítettek a Panama-iratok visszaszerezni a nácik által elrabolt Modigliani-festményt?

A bíróság úgy ítélte meg, hogy valóban a nácik által letartóztatott Oscar Stettiner volt a tulajdonosa Modigliani L’homme assis, appuyé sur une canne (Botra támaszkodó ülő férfi) című alkotásának, legalábbis neki volt a legtörvényesebb joga a képhez „annak törvénytelen lefoglalása előtt”, és erről „soha nem mondott le szándékosan” – olvasható a meghozott bírósági döntésben, amelybe az AFP francia hírügynökség pénteken tekinthetett bele.

Amedeo Modigliani remekműve

Az ítélet egy francia bíróságnak a háború után, 1946-ban hozott döntésén alapszik, amelyben elrendelték a kép visszaszolgáltatását Stettinernek.

A bíróság így Stettiner egyetlen örökösének, unokájának, a nyolcvanas éveiben járó Philippe Maestracci gazdálkodónak adott igazat, aki a David Nahmad milliárdos által 1996-ban megvásárolt kép visszaszolgáltatását követelte.

Amedeo Modigliani olasz festőművésznek (1884–1920) ez a vászna, amely Georges Menier csokoládégyárost ábrázolja, 1944-ben, a Vichy-rezsim idején eltűnt szem elől, miután elhurcolták a Párizsban élő, de a háború alatt Dordogne-ba menekülő Oscar Stettiner gyűjteményét.