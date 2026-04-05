Megmentett nemzeti ereklye került elő egy sittkupac tetejéről

Vannak történetek, amelyeknél a sors keze nem is lehetne nyilvánvalóbb. Laborczy-Lakner Zoltán Lehel történész egy építési törmelékhalom tetején talált rá arra a monumentális kiadványra, amely nemcsak fizikai méreteivel, hanem szellemi üzenetével is a magyar nemzeti emlékezet egyik legfontosabb dokumentuma. A „Segítség” című album Jókai Mór hívószavára született meg 1887-ben, és ma is aktuális leckét ad nekünk szolidaritásból. Erről a nemrég Torockón bemutatott kiadványról szól az MCC Magyar Összetartozás Intézete új, izgalmas tanulmánya.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 16:00
Jókai Mór: Segítség - segélyalbum Forrás: Fotó: MTI
Amikor 1887-ben Magyarországon egymást követték a pusztító elemi csapások – tűzvész emésztette fel néhány napon belül Eperjest, Nagykárolyt és az egyik legszebb erdélyi települést, Torockót –, a nemzet nem maradt néma. A Magyar Összetartozás Intézetének honlapján, a Látkép című emlékezetpolitikai sorozatban megjelent hiánypótló tanulmány, Az összetartozás óriáslapjai, egy olyan különleges jótékonysági vállalkozást mutat be, amely a maga korában páratlan volt.

A Jókai Mórhoz köthető Segítség című album a nemzeti összetartozás korai lenyomata Fotó: Duna-Ház / MCC MÖI

Mint a tanulmányból kiderül, a tragédia hírére a kor legbefolyásosabb és legismertebb irodalmi alakja, Jókai Mór állt az összefogás élére. A cél így lett a hatékony anyagi segítségnyújtás, amelynek eszközeként született meg a fellelt Segítség című kiadvány, mely mindazonáltal a korszak reprezentatív kulturális és társadalmi lenyomata lett, hiszen a kor legnagyobb művészei adták nevüket és tehetségüket a kötethez:

Többek között Zichy Mihály, Zala György, Barabás Miklós, Benczúr Gyula, Csók István, Greguss Imre, Margitay Tihamér, Mednyánszky László, Telepy Károly, az akkor még Rippl Józsefként szignózó Rippl-Rónai, valamint Feszty Árpád festményeikkel, rajzaikkal, Erkel Ferenc kottáival, a trónörökös Rudolf főherceg pedig az előszó megírásával járult hozzá a műhöz.

Torockó 2026-ban Forrás: MCC MÖI

A Magyar Összetartozás Intézete által publikált rendhagyó írás – amely ide kattintva olvasható teljes terjedelmében – nem csupán a múltba réved. Arra figyelmeztet, hogy ezen „óriáslapok” üzenete közel 140 év távlatából is érvényes: 

a magyar nemzet legnagyobb válságai idején is képes volt a megújulásra, ha az összefogást választotta a széthúzás helyett.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
