Budapest ismét a világ színházi fővárosává vált

Tizenöt ország, huszonegy társulat és huszonhat különleges produkció: Budapest ismét a világ színházi fővárosává vált. A Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) a Nemzeti Színházban egy drámai kiállítással vette kezdetét, amely a kommunista diktatúra által derékba tört művészi sorsok előtt tiszteleg. Vidnyánszky Attila a megnyitón hangsúlyozta: míg Nyugat-Európában sokszor az egyszólamúság uralkodik, a MITEM a valódi véleményszabadság szigete.

Balázs D. Attila
2026. 04. 10. 20:58
Fotó: Havran Zoltán
A budapesti Nemzeti Színház zászlói újra a nemzetközi színházi élet legfontosabb ünnepét hirdetik: péntek este hivatalosan is megnyílt a 13. Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM), amely május 11-ig várja a közönséget. Az idei program nemcsak földrajzi értelemben tágas – Belgiumtól, Olaszországon, Lengyelországon, Bulgárián, Észak-Macedónián, Erdélyen és Japánon át érnek a kulturális hidak –, hanem történelmi mélységeiben is megrázó élményt ígér.

A történelem színpadán című kiállítás a Nemzeti Színház emeleti előcsarnokában. Fotó: Havran Zoltán

A történelem árnyéka a színpadon


A fesztivál nyitányaként az első emeleti előcsarnokban debütált A történelem színpadán – A magyar színjátszás a kommunista diktatúra árnyékában című kiállítás. 

A tárlat olyan óriásoknak állít emléket, mint Mezei Mária, Muráti Lili, Krencsey Marianne, Csurka László, Fedák Sári, Jávor Pál, Karády Katalin vagy Latinovits Zoltán, 

akiket a pártállami rendszer politikai okokból üldözött, megalázott, ellehetetlenített vagy börtönbe zárt. A tárlat, amely szorosan kapcsolódik a Marxtőkéje című előadáshoz, megrázó dokumentumokat is bemutat a múltból.

Vidnyánszky Attila. Fotó: Havran Zoltán

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója és a fesztivál alapítója megnyitó beszédében kiemelte a művészek morális tartásának fontosságát:

Gyönyörűséges látni, hogy azoknak, akik itt szerepelnek a kiállításon, a tehetségükhöz méltó morális alapokon nyugodott az életük. Az a bátorság, ami jellemezte tetteiket és megszólalásaikat, irigylésre méltó és hitet adó mindannyiunk számára.

A vezérigazgató hozzátette, hogy a kiállítás szervesen kapcsolódik az április 18-án látható Marxtőkéje című előadáshoz, segítve a nézőket abban, hogy megértsék a múlt hibáit és a jelen folyamatait.
 

A MITEM a szabad vélemény bástyája


A fesztivál egyik legfőbb erénye a sokszínűség, mind művészi formanyelvben, mind világnézetben. Vidnyánszky Attila szerint ez a fajta nyitottság ma már ritkaságszámba megy a nemzetközi porondon.

Ez egy szabad fesztivál. Azért hangsúlyozom ezt konokul, mert a világ nem ilyen most: Nyugat-Európában a nagy világkérdések kapcsán sokszor csak egyféleképpen gondolkodó fesztiválokat látunk. Nálunk mindig szabad terepe van a vitának.

A fesztivál idén külön fejezetet szentel a közelmúltban elhunyt neves francia drámaíró, Valère Novarina emlékének is, akinek munkásságáról szakmai konferencián emlékeznek meg. 

Kiss-Hegyi Anita. Fotó: Havran Zoltán

A megnyitón Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára a színház társadalmi szerepét és a fesztivál hiánypótló jellegét méltatta.

A MITEM tizenöt ország huszonegy társulatának huszonhat előadását építi be a színházi élet vérkeringésébe, és segíti a művészeti világ lüktetését. Úgy gondolom, minden színházi szakember része a kulturális diplomáciának: ők azok, akik saját országuk legemberibb részét hozzák el nekünk a színpadra.

Az államtitkár kiemelte, hogy a fesztivál nemcsak földrajzi határokat lép át, hanem képes egy új korszak „kivirágoztatására” a nemzetközi szakmai kapcsolatok révén. Külön üdvözölte, hogy a program idén szoros összhangban áll a magyar–szerb kulturális évad célkitűzéseivel is.

A 13. MITEM a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának formabontó III. Richárd előadásával indult el pénteken, a következő egy hónapban pedig a világ számos izgalmas színtársulata váltja egymást a Nemzeti Színház színpadain.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

