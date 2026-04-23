Ők kapták idén a Magyar sajtófotó-pályázat díjait

Nemeh Diana szabadfoglalkozású fotográfus kapta a Magyar Újságírók Országos Szövetsége nagydíját, míg Melegh Noémi Napsugár az André Kertész-nagydíjat nyerte el a 44. Magyar sajtófotó-pályázat csütörtöki díjátadóján, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A közmédia fotóriporterei három elismerést kaptak, és díjazták a Mediaworks munkatársát, Polyák Attilát is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 19:23
SF díjátadó Polyák Attila, Kállai Márton, Balogh Dávid
Fotó: Ladóczki Balázs
A megyékben dolgozó legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter Török János (Délmagyarország) lett, Móricz-Sabján Simon-különdíjat kapott Fekete István szabadfoglalkozású fotóriporter, Spar-különdíjat vehetett át Kállai Márton (Mediaworks/Szabad Föld), CEWE-különdíjas lett Ránki Dániel (Forbes Magazin).

A hír- és eseményfotó kategória első helyezettje Szajki Bálint (24.hu) A forradalom éneke című képe, képriport kategóriában Mónus Márton (szabadfoglalkozású) Szent háború című fotója nyert.

A mindennapi élet (egyedi) kategória győztese Stiller Ákos (szabadfoglalkozású) Drónok elől bújva című fotója, míg a második helyezett Polyák Attila, a Mediaworks fotóriporterének Legkisebb bajnokok című fotója lett, a mindennapi élet (sorozat) kategória nyertese Melegh Noémi Napsugár (Telex.hu) Tizennyolc év az örökkévalóság című fotográfiája.

Emberábrázolás – portré (egyedi) kategóriában Vörös Szabolcs (Válasz Online) Hattyú a pincében című képe, míg az emberábrázolás – portré (sorozat) kategóriában Nemeh Diana (szabadfoglalkozású) Nimród sorozata ért el első helyezést.

Művészet (egyedi) kategóriában Bobal Katalin (szabadfoglalkozású) Bukott angyal (sorozatból kiemelve) képe, a művészet (sorozat) kategóriában Balogh Zoltán (MTI/MTVA) Budapest Ballet Grand Prix című fotója kapta az első helyet.

A sport (egyedi) kategóriában Szilágyi Anna (European Pressphoto Agency) Négysánc – Garmisch című képe, míg sport (sorozat) kategóriában Fekete István (szabadfoglalkozású) Falusi hoki a Hargita alján című fotója lett első.

Természet és tudomány (egyedi) kategóriában Ránki Dániel (Forbes Magazin) Beleállni a villámlásba (sorozatból kiemelve) című képe, míg a természet és tudomány (sorozat) kategóriában Hajdú D. András (szabadfoglalkozású) Csendes invázió a könyvtárban című fotográfiája érdemelte ki az első díjat.

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi) kategóriában Szajki Bálint (24.hu) Élet a járműjavítóban (sorozatból kiemelve) című alkotása, míg a társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat) kategóriában Mónus Márton (szabadfoglalkozású) Itt(hon) vagyunk! című fotója kapta az első helyezést.

A Fotóriporteri életműdíjat idén Kiss-Kuntler Árpád fotóriporter, képszerkesztő érdemelte ki, Arany Kamera-díjban Bánhalmi János, Ilovszky Béla, Kisbenedek Attila és Kincses Károly részesült.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
