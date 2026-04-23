Ők kapták idén a Magyar sajtófotó-pályázat díjait

A megyékben dolgozó legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter Török János (Délmagyarország) lett, Móricz-Sabján Simon-különdíjat kapott Fekete István szabadfoglalkozású fotóriporter, Spar-különdíjat vehetett át Kállai Márton (Mediaworks/Szabad Föld), CEWE-különdíjas lett Ránki Dániel (Forbes Magazin).

A hír- és eseményfotó kategória első helyezettje Szajki Bálint (24.hu) A forradalom éneke című képe, képriport kategóriában Mónus Márton (szabadfoglalkozású) Szent háború című fotója nyert.

A mindennapi élet (egyedi) kategória győztese Stiller Ákos (szabadfoglalkozású) Drónok elől bújva című fotója, míg a második helyezett Polyák Attila, a Mediaworks fotóriporterének Legkisebb bajnokok című fotója lett, a mindennapi élet (sorozat) kategória nyertese Melegh Noémi Napsugár (Telex.hu) Tizennyolc év az örökkévalóság című fotográfiája.

Emberábrázolás – portré (egyedi) kategóriában Vörös Szabolcs (Válasz Online) Hattyú a pincében című képe, míg az emberábrázolás – portré (sorozat) kategóriában Nemeh Diana (szabadfoglalkozású) Nimród sorozata ért el első helyezést.

Művészet (egyedi) kategóriában Bobal Katalin (szabadfoglalkozású) Bukott angyal (sorozatból kiemelve) képe, a művészet (sorozat) kategóriában Balogh Zoltán (MTI/MTVA) Budapest Ballet Grand Prix című fotója kapta az első helyet.

A sport (egyedi) kategóriában Szilágyi Anna (European Pressphoto Agency) Négysánc – Garmisch című képe, míg sport (sorozat) kategóriában Fekete István (szabadfoglalkozású) Falusi hoki a Hargita alján című fotója lett első.

Természet és tudomány (egyedi) kategóriában Ránki Dániel (Forbes Magazin) Beleállni a villámlásba (sorozatból kiemelve) című képe, míg a természet és tudomány (sorozat) kategóriában Hajdú D. András (szabadfoglalkozású) Csendes invázió a könyvtárban című fotográfiája érdemelte ki az első díjat.