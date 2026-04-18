Sokkal több a magyar szál Tamara Lempicka, az art deco királynőjének életében, mint eddig gondoltuk – Itt az életrajzi regény folytatása

Ki ne ismerné Tamara Lempicka, a világhírű art deco stílusban alkotó festőnő Önarckép zöld Bugattiban (borítónkon) című, 1925-ös festményét? Nyilván nagyon sokan, hiszen amikor 2025 elején megnyílt a művésznő reprodukcióit bemutató kiállítás a Lengyel Intézetben, érdeklődők tömegei álltak sorban érte. Ezt annak idején mi is tapasztaltuk, de erről számolt be Felvidéki Eszter, az intézet munkatársa is a napokban tartott könyvbemutatón, ahol Grzegorz Musial lengyel író a festőnőről írt életrajzi regényének második kötetét mutatták be.

A Tamara Lempicka életéről szóló regény bemutatóján Mihályi Zsuzsa műfordítóval Balogh Endre szerkesztő beszélgetett. Fotó: Polyák Attila

A Tamara, a vulkán húga ott folytatja a világtörténelem egyik leghíresebb női festőjének élettörténetét, ahol az első kötet, az Én, Tamara véget ért: főhősnőnk második férjével, a magyar származású Diószeghi Kuffner Raoul báróval Amerikába utazik. Itt bár mesés partikat ad, már nem tudja elérni azokat a művészeti sikereket, mint Európában. Az amerikaiak számára ő inkább egy gazdag ember felesége, semmint kivételes alkotóművész.