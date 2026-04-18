tamara lempickalengyel intézetgrzegorz musialkönyvart decokönyvbemutató

Sokkal több a magyar szál Tamara Lempicka, az art deco királynőjének életében, mint eddig gondoltuk – Itt az életrajzi regény folytatása

„Mindent megölt, amit szeretett” – vallja Grzegorz Musial lengyel író a világhírű art deco festőnőről, Tamara Lempickáról. De vajon mi történik akkor, ha az ünnepelt párizsi művész elveszíti hódolóit, és egy új világban, Amerikában kell megtalálnia önmagát? A Tamara, a vulkán húga című kötet bemutatóján jártunk, ahol kiderült, mi köti a „zöld bugattis” művésznőt hozzánk, magyarokhoz.

Kató Lenke
2026. 04. 18. 6:15
Önarckép zöld Bugattiban, 1925 Forrás: a Lengyel Külügyminisztérium és a Tamara Lempicka Estate kiállításának anyagából
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ki ne ismerné Tamara Lempicka, a világhírű art deco stílusban alkotó festőnő Önarckép zöld Bugattiban (borítónkon) című, 1925-ös festményét? Nyilván nagyon sokan, hiszen amikor 2025 elején megnyílt a művésznő reprodukcióit bemutató kiállítás a Lengyel Intézetben, érdeklődők tömegei álltak sorban érte. Ezt annak idején mi is tapasztaltuk, de erről számolt be Felvidéki Eszter, az intézet munkatársa is a napokban tartott könyvbemutatón, ahol Grzegorz Musial lengyel író a festőnőről írt életrajzi regényének második kötetét mutatták be.

A Tamara Lempicka életéről szóló regény bemutatóján Mihályi Zsuzsa műfordítóval Balogh Endre szerkesztő beszélgetett. Fotó: Polyák Attila

A Tamara, a vulkán húga ott folytatja a világtörténelem egyik leghíresebb női festőjének élettörténetét, ahol az első kötet, az Én, Tamara véget ért: főhősnőnk második férjével, a magyar származású Diószeghi Kuffner Raoul báróval Amerikába utazik. Itt bár mesés partikat ad, már nem tudja elérni azokat a művészeti sikereket, mint Európában. Az amerikaiak számára ő inkább egy gazdag ember felesége, semmint kivételes alkotóművész.

Tamara Łempicka, az Art deco királynője A munkásságát és lebilincselő életútját bemutató programsorozat utolsó állomásaként április 15-én 18.30-tól a Prae Kiadó bemutatja a festő életregényének, Grzegorz Musiał regényfolyamának Tamara, a vulkán húga című második részét, amely a magyarul 2024-ban megjelent Én, Tamara folytatása. A két Tamara-regényről április 15-én 18.30-kor Mihályi Zsuzsa műfordítóval Balogh Endre szerkesztő beszélget.
Fotó: Polyák Attila

Tamara Lempicka életének több tragikus mozzanata is van. Az első kötetet olvasva sokszor azon tanakodtunk: hogyan tud valaki ennyi szörnyűséget túlélni? 

Életösztöne azonban mindig felülkerekedik: kijut a pusztító bolsevik forradalom poklából, túléli válását imádott első férjétől, Tadeusz Lempickitől, és rengeteg munka, lemondás és harc árán végül valóban elismert festőművésszé válik Európában. 

Grzegorz Musial rendkívüli írói érzékről tanúskodva, a művésznő sorsán keresztül rajzolja meg a XX. századi művészeti élet igazi korrajzát.

A második kötet azonban más érdekességeket tartogat: egy valódi lélektani regényt. 

Az amerikai élet és a sztárvilág bemutatásán túl feltárul a lányával, Kizette-tel való kapcsolata, valamint a szerző egy megrázó, szépen felépített részben emlékezik meg a katyni mészárlásról. 

Megmutatkozik Tamara jellemének sötétebb oldala is. Megtudhatjuk, miért hangsúlyozta Grzegorz Musial, hogy Tamara Lempicka

mindent megölt, amit szeretett,

hiszen a művészet oltárán gyakran feláldozta emberi kapcsolatait is.

20251107 Budapest Grzegorz Musiał lengyel költő, író. fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW
Grzegorz Musial lengyel író, költő és orvos, akivel tavaly novemberben készítettünk interjút. Fotó: Ladóczki Balázs

A művészi kiteljesedésre minden erejével vágyó Tamara az áldozatok ellenére sem tud Amerikában jelentős sikereket elérni. Mint a kötetből kiderül, azért, mert a helyiek arca nem mondott neki semmit.

Egy európai ember arcán ott van az egész élete, az amerikaiaknak meg egyenarcuk van

– idézte fel a könyvbemutatón Mihályi Zsuzsa, a kötetek fordítója. Tőle tudhattuk meg azt is, hogy a második kötet több magyar utalást tartalmaz. A szerző részletesen leírja például a költözést a báró diószegi birtokáról, amikor az iszonyatos mennyiségű műtárgyat Svájcba menekítették. A búcsú egyik legmeghatóbb jelenetében a báró a már kiürített kastélyban – amely a mai napig áll – észreveszi egy hársfalevél íróasztalára vetülő árnyékát. Lerajzolja, és magával viszi: ez maradt neki a diószegi múltból.

Fotó: Polyák Attila

A kötetből megtudhatjuk, hogy férje révén Lempicka több magyar arisztokratával is találkozott. Kiderül, hogy a báró szeretett vadászni, magyar dalokat énekelni a pusztáról és tokajit inni a Tamara által készített magyar fogásokhoz. 

Ahogy a festőnő dédunokája, Marisa Lempicka tavalyi budapesti látogatásakor elmondta: a művésznő szenvedélyesen főzött, és megtanult magyar ételeket is elkészíteni.

Grzegorz Musial könyvében a végső útjáig elkíséri főhősünket, egészen addig, amíg végakaratának megfelelően hamvait a mexikói Popocatépetl vulkánba szórják. Milyen szép allegória: így végezi az, aki „ezer százalékon” élt, és úgy égett, mint a tűz, míg végül démonaival leszámolva megtért Teremtőjéhez.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu