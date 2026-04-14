Űrhajós TV Maci és Farkas Bertalan titkai: rendhagyó időutazásra hív a Vármúzeum űrkiállítása

Látott már űrhajósok számára készített élelmiszert? Tudja, mit vitt magával Farkas Bertalan, amikor a magyarok nagy büszkeségére kijutott a kozmoszba? A Budapesti Történeti Múzeum kiállításán mindezekkel a különleges tárgyi relikviákkal is találkozhat, a kor űrutazáshoz kapcsolódó játékai, magyar dalai és sci-fi-irodalma mellett. Természetesen a tárgyi kuriózumokon túl bőséges tudással is ellátják a látogatókat az Irány a galaxis! című időszaki tárlaton.

Kató Lenke
2026. 04. 14. 5:35
Fotó: Havran Zoltán
A legendás Star Trek-sorozat Kirk kapitányát alakító William Shatner kilencvenévesen ténylegesen kijutott az űrbe, ahol már nem voltak díszletek, hanem csak a valóság, ami lesújtotta a kanadai színészt. Ez 2021. október 13-án történt, és az utazást követően úgy nyilatkozott, hogy az űrben csak halált és sötétséget látott; a Föld ezzel szemben szerinte maga az élet. Mi, magyarok ezt a lelkünk mélyén már régóta sejthettük, hiszen minden űrrel kapcsolatos kifejezésünk kiindulópontja nem a tér – mint az angolban a space –, hanem az űr, az üresség. Viszont a világűr ismeretlensége a veszélyei ellenére is olyan titkokat rejteget, ami számtalan módon mozgatja meg az emberek fantáziáját, így a magyarokét is. A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában nemrégiben megnyílt egy csodálatos tárlat, amely tárgyak, relikviák, játékok, sőt dalok és bútorok segítségével repít vissza bennünket az időben, azért, hogy megmutassa, hogyan viszonyult Magyarország az űrkorszakhoz 1957–83 között.

A Vármúzeum új űrkiállításán különleges tárgyi relikviákkal találkozhatnak (Fotó: Havran Zoltán)

A július 31-ig megtekinthető Irány a Galaxis! című időszaki kiállítás az 1957-tel, az első Szputnyik felbocsátásával kezdődő űrkorszakban vizsgálja a tudomány és a technika átalakulásán túl a magyar fogalmak, az érzések, a képek és a képzetek átformálódását. A középpontban az űrhajó és az űrhajós áll: a Vosztoktól és Gagarintól kezdve a holdra szállás szemléleti fordulatán át egészen a magyar vágyak beteljesüléséig, Farkas Bertalan visszaérkezéséig és ünnepléséig.

A tárlat különleges látószöge, hogy miközben a kozmosz meghódítása nemzetek feletti törekvésnek tűnt, itt minden a magyar összefüggések tükrében jelenik meg. 

A látogatók előtt feltárul, miként feszegették határaikat a vasfüggöny mögött dolgozó hazai tudósok, akik nem kívántak lemaradni a technológiai versenyben, és olyan maradandó értékeket hoztak létre, mint a KFKI sugárzásmérő műszerei vagy a precíziós optikai eszközök.

A kiállítás legizgalmasabb egysége kétségkívül az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan alakja köré épül. Az 1980-as Szojuz–36 küldetés nem csupán tudományos mérföldkő volt, amely során Magyarország a világ hetedik nemzeteként érte el a csillagokat, hanem egy olyan nemzeti büszkeséghullámot indított el, amely az egész országot átjárta. 

A vitrinekben megelevenedik a Farkas-kultusz minden apró részlete: láthatók az űrrepülés során végzett orvosbiológiai kísérletek dokumentumai, de a látogatók szemügyre vehetik azokat a speciálisan fejlesztett tubusos ételeket is, amelyeket idehaza készítettek az asztronauták számára. 

Az egyik legmeghatóbb és legnépszerűbb relikvia az űrhajós TV Maci figurája, amely emlékeztet arra, hogy ez a távoli, technokrata világ mennyire mélyen és kedvesen férkőzött be a magyar családok nappalijába.

A Vármúzeum falai között berendezett enteriőrök, mint a korabeli nappali vagy a gyerekszoba, azt mutatják meg, hogyan vált az űrhajós a modernitás és a hősiesség szimbólumává a mindennapi tárgykultúrában. A polcokon sorakozó sci-fi kiadványok, a legendás Galaktika folyóirat lapszámai, vagy a korabeli, ma ritkaságnak számító játékűrhajók, -holdjárók, mind arról tanúskodnak, hogy a kozmosz iránti vágyódás a kultúra minden szegmensét átszőtte. 

Külön kuriózum a tihanyi MSZMP pártüdülő egy részletének rekonstrukciója, ahol Farkas Bertalan és társa, Valerij Kubaszov pihent a kimerítő küldetés után. 

A tárlat a zenei és képzőművészeti lenyomatokat sem hanyagolja el: a Hungária vagy az Omega futurisztikus hangzásvilága és Helényi Tibor látványos Csillagok háborúja plakátjai teszik teljessé azt az audiovizuális időutazást, amely során bebizonyosodik, hogy bár az űr sötét és hideg, a magyar képzeletet mégis sikerült lángra lobbantania.

 

