Űrhajós TV Maci és Farkas Bertalan titkai: rendhagyó időutazásra hív a Vármúzeum űrkiállítása

A legendás Star Trek-sorozat Kirk kapitányát alakító William Shatner kilencvenévesen ténylegesen kijutott az űrbe, ahol már nem voltak díszletek, hanem csak a valóság, ami lesújtotta a kanadai színészt. Ez 2021. október 13-án történt, és az utazást követően úgy nyilatkozott, hogy az űrben csak halált és sötétséget látott; a Föld ezzel szemben szerinte maga az élet. Mi, magyarok ezt a lelkünk mélyén már régóta sejthettük, hiszen minden űrrel kapcsolatos kifejezésünk kiindulópontja nem a tér – mint az angolban a space –, hanem az űr, az üresség. Viszont a világűr ismeretlensége a veszélyei ellenére is olyan titkokat rejteget, ami számtalan módon mozgatja meg az emberek fantáziáját, így a magyarokét is. A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában nemrégiben megnyílt egy csodálatos tárlat, amely tárgyak, relikviák, játékok, sőt dalok és bútorok segítségével repít vissza bennünket az időben, azért, hogy megmutassa, hogyan viszonyult Magyarország az űrkorszakhoz 1957–83 között.

A Vármúzeum új űrkiállításán különleges tárgyi relikviákkal találkozhatnak (Fotó: Havran Zoltán)

A július 31-ig megtekinthető Irány a Galaxis! című időszaki kiállítás az 1957-tel, az első Szputnyik felbocsátásával kezdődő űrkorszakban vizsgálja a tudomány és a technika átalakulásán túl a magyar fogalmak, az érzések, a képek és a képzetek átformálódását. A középpontban az űrhajó és az űrhajós áll: a Vosztoktól és Gagarintól kezdve a holdra szállás szemléleti fordulatán át egészen a magyar vágyak beteljesüléséig, Farkas Bertalan visszaérkezéséig és ünnepléséig.

A tárlat különleges látószöge, hogy miközben a kozmosz meghódítása nemzetek feletti törekvésnek tűnt, itt minden a magyar összefüggések tükrében jelenik meg.

A látogatók előtt feltárul, miként feszegették határaikat a vasfüggöny mögött dolgozó hazai tudósok, akik nem kívántak lemaradni a technológiai versenyben, és olyan maradandó értékeket hoztak létre, mint a KFKI sugárzásmérő műszerei vagy a precíziós optikai eszközök.

Fotó: Havran Zoltán

A kiállítás legizgalmasabb egysége kétségkívül az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan alakja köré épül. Az 1980-as Szojuz–36 küldetés nem csupán tudományos mérföldkő volt, amely során Magyarország a világ hetedik nemzeteként érte el a csillagokat, hanem egy olyan nemzeti büszkeséghullámot indított el, amely az egész országot átjárta.

A vitrinekben megelevenedik a Farkas-kultusz minden apró részlete: láthatók az űrrepülés során végzett orvosbiológiai kísérletek dokumentumai, de a látogatók szemügyre vehetik azokat a speciálisan fejlesztett tubusos ételeket is, amelyeket idehaza készítettek az asztronauták számára.

Az egyik legmeghatóbb és legnépszerűbb relikvia az űrhajós TV Maci figurája, amely emlékeztet arra, hogy ez a távoli, technokrata világ mennyire mélyen és kedvesen férkőzött be a magyar családok nappalijába.