Történelmi pillanat a Vatikánban: XIV. Leó pápának hegedült Mága Zoltán

A Liszt Ferenc-díjas hegedűművész több ezer ember előtt adott koncertet, majd személyesen is játszhatott a szentatya előtt.

2026. 04. 09. 18:16
XIV. Leó pápa és Mága Zoltán
XIV. Leó pápa és Mága Zoltán Fotó: Simone Risoluti
Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész a Budapest Gipsy Virtuózokkal több ezer ember előtt adott nagyszabású koncertet, majd személyesen is játszhatott  XIV. Leó pápa előtt. A találkozás alkalmával a művész egy különleges, „Guarneri del Gesù” ihletésű mesterhegedűt adott át ajándékba a szentatyának, amelyet barátja, Rácz Pál hangszerkészítő mester készített.

Vatikán
XIV. Leó pápa és Mága Zoltán hegedűművész a Vatikánban Fotó: Simone Risoluti

Ez a hegedű nem csupán egy hangszer, hanem a magyar emberek szeretetének, hitének és összetartozásának jelképe. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy ezt Magyarország nevében adhattam át őszentségének

– hangoztatta Mága Zoltán. A szentatya – aki maga is közel áll a zenéhez és zongorán játszik – meghatódva fogadta az ajándékot. A személyes találkozás során Mága Zoltán áldást kért családjára, fiára, hazájára és az egész magyar nemzetre, egyúttal a béke fontosságára is felhívta a figyelmet egy olyan időszakban, amikor a világ számos pontján bizonytalanság és feszültség tapasztalható.

A vatikáni koncert Forrás: Mága Zoltán

A vatikáni Szent Péter téren adott koncert során virtuóz művek csendültek fel, majd a művész az Elindultam szép hazámból című magyar népdalt adta elő, amely számára mély személyes és nemzeti jelentéssel bír:

Szerény körülmények közül indultam, és mindig fontos volt számomra, hogy hű maradjak a gyökereimhez. Végtelen büszkeséggel tölt el, hogy Magyarországon születtem és innen vihetem a világba a magyar zene, a magyar kultúra és a magyar lélek üzenetét. Ez a népdal az én utamat, az én hűségemet jelenti.

A vatikáni szereplést követően a Római Akadémián folytatódott az eseménysorozat, ahol több mint negyven ország diplomáciai képviselete előtt aratott zajos sikert az előadás.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

