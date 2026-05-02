Munkács ostromától a száműzetés leveleiig – Ritka relikviákon elevenedik meg II. Rákóczi Ferenc kora

A Rákóczi Múzeumhoz kapcsolódó programok már januárban elkezdődtek, de három fő eseményt áprilisra, júliusra és októberre terveznek. Az időszaki kiállítás, a várjátékok és a nemzetközi konferencia a három főesemény, de ne maradjon említés nélkül a januárban meghirdetett Kárpát-medencei gyermek rajzverseny sem, amely iránt az érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A rajzokból májusban nyílik kiállítás.

Az időszaki kiállítás gondolatiságában II. Rákóczi Ferenc Emlékirataihoz és vallomásaihoz nyúlik vissza. A fejedelem emigrációs éveiben felidézte életpályáját és értékelte az átélt eseményeket.

A tárgyak legnagyobb számban az MNM gyűjteményéből érkeztek. Köztük a 8 éves II. Rákóczi Ferencről készült portré, amelynek felirata egyik bizonyítéka, hogy a fejedelem 1676. március 27-én született.

A kiállításban látható II. Rákóczi Ferenc ABC-s könyve, a Piarista Rend Magyar Tartománya tulajdona.

Megható benne látni Ferkó úrfi irkafirkáit. A gyermek Rákóczi ennek a könyvnek a segítségével tanulta meg a betűvetést.

Az Országos Széchényi Könyvtár féltett kincse is látható: II. Rákóczi Ferenc köszöntő versének fennmaradt példánya, amellyel Munkács ostroma idején édesanyját, Zrínyi Ilonát köszöntötte 1686. május 22-én.