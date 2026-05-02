rákóczi ferencTárlatMagyar Nemzeti MúzeumSárospatakkiállítás

Munkács ostromától a száműzetés leveleiig – Ritka relikviákon elevenedik meg II. Rákóczi Ferenc kora

Mi köti össze egy nyolcéves kisfiú olvasókönyvét a „Pro Libertate” feliratú lovassági zászlóval? II. Rákóczi Ferenc születésének 350. jubileumán a Magyar Nemzeti Múzeum eddig ritkán látott műtárgyakkal tiszteleg a nagyságos fejedelem előtt. A sárospataki Rákóczi múzeumban megtekinthető új időszaki kiállítás igazi kuriózumokat vonultat fel az ország legfontosabb közgyűjteményeiből, hogy a látogatók ne csak a történelemkönyvek száraz tényeit, hanem a fejedelem személyes vallomásait és kézzel fogható örökségét is megismerhessék.

Munkatársunktól
2026. 05. 02. 10:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Rákóczi Múzeumhoz kapcsolódó programok már januárban elkezdődtek, de három fő eseményt áprilisra, júliusra és októberre terveznek. Az időszaki kiállítás, a várjátékok és a nemzetközi konferencia a három főesemény, de ne maradjon említés nélkül a januárban meghirdetett Kárpát-medencei gyermek rajzverseny sem, amely iránt az érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A rajzokból májusban nyílik kiállítás.

Az időszaki kiállítás gondolatiságában II. Rákóczi Ferenc Emlékirataihoz és vallomásaihoz nyúlik vissza. A fejedelem emigrációs éveiben felidézte életpályáját és értékelte az átélt eseményeket.

A tárgyak legnagyobb számban az MNM gyűjteményéből érkeztek. Köztük a 8 éves II. Rákóczi Ferencről készült portré, amelynek felirata egyik bizonyítéka, hogy a fejedelem 1676. március 27-én született.

A kiállításban látható II. Rákóczi Ferenc ABC-s könyve, a Piarista Rend Magyar Tartománya tulajdona. 

Megható benne látni Ferkó úrfi irkafirkáit. A gyermek Rákóczi ennek a könyvnek a segítségével tanulta meg a betűvetést. 

Az Országos Széchényi Könyvtár féltett kincse is látható: II. Rákóczi Ferenc köszöntő versének fennmaradt példánya, amellyel Munkács ostroma idején édesanyját, Zrínyi Ilonát köszöntötte 1686. május 22-én. 

A Hadtörténeti Intézetből érkezett a szabadságharc lovassági zászlaja. Ez a fennmaradt textília igazi különlegesség. Ezen olvasható a „Pro libertate”, a szabadságharc sokak számára ismert jelmondata. 

Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár büszkeségébe, Mikes Kelemen Törökországi leveleibe minden látogató beleolvashat. Oly gyönyörűek a fejedelem íródeákjának betűi, hogy érdemes megpróbálkozni a kinyitott könyv olvasásával.

A Petőfi 2.0 támogatásával megvalósult Rákóczi 350 kiállítás 2026. október 31-éig látogatható Sárospatakon.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekIrán

Robert C. Castel: Ibn Khaldúnnal Rijád utcáin

Robert C. Castel avatarja

Mennyit ér a fényes palota, ha más birtokolja a kardot?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu