Elhunyt a Jóbarátok és a Taxi rendezője, a sitcomok Steven Spielbergje
Életének nyolcvanötödik évében, rövid betegség után elhunyt James Burrows, a televíziózás történetének egyik legmeghatározóbb, Emmy-díjas rendezője és producere. A művész nevéhez olyan generációk ízlését és humorát formáló sikersorozatok fűződnek, mint a Cheers, az Agymenők, a Jóbarátok, a Taxi vagy a Will és Grace.
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