ZsámbékszínházVecsei H. Miklós

Vecsei H. Miklós szerint valami különös történik a zsámbéki romtemplomban

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Idén is különleges találkozási pontja lesz színháznak, irodalomnak és zenének a Zsámbéki Nyári Színház. A Zichy-kastély udvarán és a romtemplom árnyékában június 26. és szeptember 13. között húsz produkció várja a közönséget. Az évad kiemelt programjai közül több is Vecsei H. Miklós nevéhez kötődik, ezért a színművésszel nemcsak az előadásokról, hanem a költészet, a közösség és a hely szelleméről is beszélgettünk.

Petrovics Gabriella
2026. 06. 17. 6:30
Vecsei H. Miklós Fotó: Fejér János
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A közönség augusztusban újra találkozhat Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós népszerű Kártyajáték című estjével is. 

A produkció érdekessége, hogy minden alkalommal másképp alakul. A harminckét lapból álló pakli szavait a nézők választják ki, az alkotók pedig ezekhez kapcsolódó történeteket, dalokat és vallomásokat osztanak meg. 

– Megpróbálunk úgy beszélgetni egymással, mintha nem figyelne minket több száz ember. Ezért hangozhatnak el olyan történetek is, amelyeket talán még magunknak sem mondanánk el – fogalmazott Vecsei H. Miklós.

Fotó: Fejér János

A fesztivál szeptember 13-án a zsámbéki romtemplomban zárul. A Hortus Conclusus – A legbelső kert című előadásban Takács Dorina (Дeva), Balla Gergely és Vecsei H. Miklós közösen keresik a kapcsolatot a szakralitás, a közösségi élmény és a kortárs művészet között. Az alkotók szerint a Kárpát-medence romtemplomai nem csupán történelmi emlékek, hanem olyan terek, amelyek ma is várják az újraéledés lehetőségét. Vecsei H. Miklós lapunknak elárulta, hogy valójában egy XXI. századi szertartást szeretnének létrehozni. 

– A mi generációnk sokat foglalkozik a szakralitás kérdésével, de kevés helyszínt és közösséget talál, ahol ezt valóban megélheti 

– fűzte hozzá.

Mint megtudtuk, a színművész gyermekkorának meghatározó része kapcsolódik a Zsámbéki-medencéhez. Úgy véli, a Zichy-kastély udvara és a romtemplom látványa minden előadást újrafogalmaz. 

Ezek a falak menedéket nyújtanak a mindennapok elől az alkotóknak és a nézőknek egyaránt. Talán ez az oka annak, hogy aki egyszer itt fellép, szinte mindig vissza akar térni

– fogalmazott.

 

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