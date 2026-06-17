Vecsei H. Miklós szerint valami különös történik a zsámbéki romtemplomban

A közönség augusztusban újra találkozhat Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós népszerű Kártyajáték című estjével is.

A produkció érdekessége, hogy minden alkalommal másképp alakul. A harminckét lapból álló pakli szavait a nézők választják ki, az alkotók pedig ezekhez kapcsolódó történeteket, dalokat és vallomásokat osztanak meg.

– Megpróbálunk úgy beszélgetni egymással, mintha nem figyelne minket több száz ember. Ezért hangozhatnak el olyan történetek is, amelyeket talán még magunknak sem mondanánk el – fogalmazott Vecsei H. Miklós.

Fotó: Fejér János

A fesztivál szeptember 13-án a zsámbéki romtemplomban zárul. A Hortus Conclusus – A legbelső kert című előadásban Takács Dorina (Дeva), Balla Gergely és Vecsei H. Miklós közösen keresik a kapcsolatot a szakralitás, a közösségi élmény és a kortárs művészet között. Az alkotók szerint a Kárpát-medence romtemplomai nem csupán történelmi emlékek, hanem olyan terek, amelyek ma is várják az újraéledés lehetőségét. Vecsei H. Miklós lapunknak elárulta, hogy valójában egy XXI. századi szertartást szeretnének létrehozni.

– A mi generációnk sokat foglalkozik a szakralitás kérdésével, de kevés helyszínt és közösséget talál, ahol ezt valóban megélheti

– fűzte hozzá.

Mint megtudtuk, a színművész gyermekkorának meghatározó része kapcsolódik a Zsámbéki-medencéhez. Úgy véli, a Zichy-kastély udvara és a romtemplom látványa minden előadást újrafogalmaz.

Ezek a falak menedéket nyújtanak a mindennapok elől az alkotóknak és a nézőknek egyaránt. Talán ez az oka annak, hogy aki egyszer itt fellép, szinte mindig vissza akar térni

– fogalmazott.