A Kincsvadászok kereskedői is kint lesznek a Füred Art Weeken
Húsznál is több galéria és aukciósház vesz részt a Füred Art Weeken július 24. és 26. között Balatonfüreden – közölték a szervezők az mti-vel. Ezen a hétvégén, a rendezvényen a legigényesebb gyűjtők éppúgy megtalálják a számításukat, mint a művészetrajongók.
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