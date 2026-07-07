Borítókép: Don Johnson és Philip Michael Thomas (Fotó: Port.hu)
A Miami Vice egy korszakot határozott meg – vajon Ön hány kérdésre tudja a választ?
A Miami Vice nemcsak izgalmas krimisorozat volt, hanem a nyolcvanas évek egyik legnagyobb stílusikonja is. Tesztelje a tudását, és derüljön ki, mennyire emlékszik még Crockett és Tubbs legendás párosára!
Kik voltak a Miami Vice két főszereplő nyomozói?
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