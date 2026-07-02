Borítókép: Starsky és Hutch (Fotó: Mafab.hu)
A piros-fehér Gran Torino és a legendás nyomozópáros – mennyire emlékszik még a Starsky és Hutchra?
Starsky, Hutch, Huggy Bear és a piros-fehér Ford Gran Torino egy egész generáció kedvencei voltak. Tesztelje a tudását, és derüljön ki, mennyire emlékszik még a legendás akciósorozatra!
Kik voltak a Starsky és Hutch című sorozat főszereplői?
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