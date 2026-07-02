Idén nyáron is a Gyulai Várszínházra figyel a színházi világ

Július közepén ismét megrendezik a két hagyományos zenei fesztivált is. A Vár bluesfesztiválon a Takáts Tamás Blues Band, Szebeni Dani zenekara, valamint Kiss Barna és a Crew lép fel, míg a Halmos Béla népzenei és világzenei fesztivál elsősorban vajdasági népzenekarokat lát vendégül.

Elek Tibor kiemelte, hogy a Gyulai Várszínház egyik legfontosabb küldetése a határon túli magyar színházakkal kialakított kapcsolatok erősítése. Ezt az idei évad minden eddiginél hangsúlyosabban tükrözi. Nemcsak az erdélyi hét és a több koprodukció szolgálja ezt a célt, hanem az is, hogy idén külön zentai hétvégét szerveznek. Ennek részeként a Zentai Kamaraszínház társulata a Nálunk felé… című koncerttel, valamint a Sok hűhó semmiért és a Piaf-marché előadásokkal mutatkozik be a gyulai közönség előtt.

A Zentai Kamaraszínház előadása. Fotó: Gyulai Várszínház

A szervezők a családokra és a fiatalokra is kiemelt figyelmet fordítanak. A legkisebbeket a Keszekusza varázspálcája várja, míg a nagyobbakat és a középiskolásokat olyan előadások szólítják meg, mint A Pál utcai fiúk, A muzsika hangja, a Volt egyszer egy…, valamint a világirodalmi klasszikusok színpadi adaptációi. A zenés műfaj kedvelői pedig többek között A szép nyári nap, az Anconai szerelmesek, a Piaf-marché és Az öltöny előadásait is láthatják. A programkínálat alapján az idei évad is azt bizonyítja, hogy a Gyulai Várszínház nemcsak nyári játszóhely, hanem az egész magyar nyelvterület egyik legfontosabb kulturális találkozóhelye.