Könnyűzenei előadókkal és éjszakai templomkoncertekkel érkezik a Fatemplom Fesztivál
Július 10. és 12. között látogatható az idei magyarföldi Fatemplom Fesztivál. Az eseménysorozaton zenei programok, valamint speciális ökumenikus istentisztelet ad lelki feltöltődést az idelátogatóknak. A koncertrepertoárban helyet kap a jazz, a komolyzene, prózai előadás és a népzene is. A fesztivált minden évben a templom felszentelésének évfordulója alkalmából rendezik meg, melynek keretében idén fellép többek között a Dresch Quartet, Dolák-Saly Róbert, Vecsei H. Miklós, Balla Gergely, Gryllus Dániel, Fabiny Tamás, David Yengibarian, a Stobos tamburazenekar és még sokan mások.
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