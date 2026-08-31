Budapesti Filharmóniai Társaság ZenekaraBudapesti Filharmóniai Társaságkoncert

Bakancslistás álmok, zene és tudomány – különleges gálára készül a Budapesti Filharmóniai Társaság

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Idén is különleges találkozásra hívja a közönséget a Budapesti Filharmóniai Társaság: szeptember 28-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezik meg a 6. Senior Gálát. A hagyományos hangverseny ezúttal azonban jóval több lesz egyszerű koncertnél: a zene mellett tudományos állapotfelmérések, előadás, nyilvános főpróba és egy különleges bakancslistás álom megvalósulása is várja az érdeklődőket.

Munkatársunktól
2026. 08. 31. 14:11
A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara Forrás: BFTZ
A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara Forrás: BFTZ
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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