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Izgalmas őszt kínál Matyóföld szíve

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A Bükkalja és az Alföld találkozásánál fekvő Mezőkövesd és környéke idén ősszel bebizonyítja, hogy a nyári főszezon után is érdemes útra kelni és meglátogatni. A térség turisztikai kínálatában a sportesemények, a gasztronómiai fesztiválok és a modern technológia iránt érdeklődők is találnak majd kedvükre valót, miközben a pihenni vágyók az ország egyik legértékesebb kénes gyógyvizében regenerálódhatnak.

Magyar Nemzet
2026. 08. 25. 8:00
Matyó felvonulás Fotó: ThalerTamas/MatyoFoto
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Gyógyítás és rehabilitáció 485 méter mélyről

A tartalmas programok mellett a régió egyik legfontosabb kincse, a gyógyvíz nyújthat enyhülést az őszi időszakban. 

A mezőkövesdi források különlegessége a rendkívül magas, 12,8 mg/l kénes szulfid tartalom, amely Magyarországon az egyik legmagasabbnak számít. Ez az összetétel nemcsak az ízületi és mozgásszervi panaszokra kiváló, hanem hatékony segítség a bőrproblémák, például a pikkelysömör kezelésében is.

A mezőkövesdi források különlegessége a rendkívül magas, 12,8 mg/l kénes szulfid tartalom, amely Magyarországon az egyik legmagasabbnak számít.

Lázár Dávid kiemelte, a Hajnal Hotel saját, minősített gyógyvízforrással rendelkezik. A szálloda medencéi „töltő-ürítő” rendszerrel működnek, ami garantálja, hogy a vendégek folyamatosan friss, vegyszermentes, közvetlenül a kútból érkező gyógyvízben regenerálódhassanak. A 485 méter mélyről feltörő vizet hűtés – és így friss vízzel való hígítás – nélkül, eredeti hatóanyag-összetételében használják fel.

 

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