Izgalmas őszt kínál Matyóföld szíve

Gyógyítás és rehabilitáció 485 méter mélyről

A tartalmas programok mellett a régió egyik legfontosabb kincse, a gyógyvíz nyújthat enyhülést az őszi időszakban.

A mezőkövesdi források különlegessége a rendkívül magas, 12,8 mg/l kénes szulfid tartalom, amely Magyarországon az egyik legmagasabbnak számít. Ez az összetétel nemcsak az ízületi és mozgásszervi panaszokra kiváló, hanem hatékony segítség a bőrproblémák, például a pikkelysömör kezelésében is.

A mezőkövesdi források különlegessége a rendkívül magas, 12,8 mg/l kénes szulfid tartalom, amely Magyarországon az egyik legmagasabbnak számít.

Lázár Dávid kiemelte, a Hajnal Hotel saját, minősített gyógyvízforrással rendelkezik. A szálloda medencéi „töltő-ürítő” rendszerrel működnek, ami garantálja, hogy a vendégek folyamatosan friss, vegyszermentes, közvetlenül a kútból érkező gyógyvízben regenerálódhassanak. A 485 méter mélyről feltörő vizet hűtés – és így friss vízzel való hígítás – nélkül, eredeti hatóanyag-összetételében használják fel.