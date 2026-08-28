Mohács 500 – egész napos műsorfolyammal emlékezik a közmédia

Az évfordulóról a Kossuth Rádió is folyamatosan tudósít. Augusztus 29-én az óránkénti hírekben és mindhárom Krónikában helyszíni riporter számol be az eseményekről. A rádió szeptemberben új, történelmi tudományos-ismeretterjesztő műsorral is jelentkezik. Az augusztus 30-tól vasárnaponként hallható, 50 perces Mohács 500 a csata történelmi hátterét és következményeit járja körül. A sorozat az Anjouktól Zsigmondon és Mátyáson át a Jagellók koráig tekinti át az előzményeket, bemutatja a mohácsi csata körülményeit, majd a történelmi következményeket is végig követi egészen Buda elfoglalásán, az Erdélyi Fejedelemség kialakulásán át a karlócai békéig.