Az évfordulóról a Kossuth Rádió is folyamatosan tudósít. Augusztus 29-én az óránkénti hírekben és mindhárom Krónikában helyszíni riporter számol be az eseményekről. A rádió szeptemberben új, történelmi tudományos-ismeretterjesztő műsorral is jelentkezik. Az augusztus 30-tól vasárnaponként hallható, 50 perces Mohács 500 a csata történelmi hátterét és következményeit járja körül. A sorozat az Anjouktól Zsigmondon és Mátyáson át a Jagellók koráig tekinti át az előzményeket, bemutatja a mohácsi csata körülményeit, majd a történelmi következményeket is végig követi egészen Buda elfoglalásán, az Erdélyi Fejedelemség kialakulásán át a karlócai békéig.
Mohács 500 – egész napos műsorfolyammal emlékezik a közmédia
Augusztus 29-én, szombaton a közmédia egész napos televíziós és rádiós műsorfolyammal idézi fel a magyar történelem egyik meghatározó eseményét. Az M5-ön számos, kifejezetten az évfordulóra készült premiert is láthatnak a nézők.
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