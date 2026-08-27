Ők az NKA Bizottság új tagjai

Az újonnan felálló kollégium új pályázatokat már nem támogat. Feladata a beérkező beszámolók és módosítási kérelmek megvizsgálása, valamint azok jóváhagyása vagy elutasítása lesz.

A miniszter jelezte azt is, hogy az átmeneti időszakban - miközben a bizottságban és a kollégiumokban továbbra is többségben vannak a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és a szakmai szervezetek által korábban delegált tagok - a korábbi miniszteri kinevezettek többségének visszahívása mellett folyamatban van az új miniszteri tagok felkérése is.