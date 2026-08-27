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nkaTarr ZoltánMácsai Pál

Ők az NKA Bizottság új tagjai

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Kinevezték a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának új tagjait: Ott Anna irodalomterapeutát, kommunikációs szakembert és művészeti menedzsert, Sasvári Edit művészettörténészt, muzeológust, a Kassák Lajos Múzeum munkatársát, valamint Mácsai Pál színészt, rendezőt, az Örkény István Színház alapítóját – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebookon.

Forrás: MTI2026. 08. 27. 21:04
Forrás: Facebook
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Az újonnan felálló kollégium új pályázatokat már nem támogat. Feladata a beérkező beszámolók és módosítási kérelmek megvizsgálása, valamint azok jóváhagyása vagy elutasítása lesz.

A miniszter jelezte azt is, hogy az átmeneti időszakban - miközben a bizottságban és a kollégiumokban továbbra is többségben vannak a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és a szakmai szervezetek által korábban delegált tagok - a korábbi miniszteri kinevezettek többségének visszahívása mellett folyamatban van az új miniszteri tagok felkérése is.

 

 


 

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