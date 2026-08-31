Tarr Zoltánmagyar kultúranyílt levél

Tarr Zoltánnak címzett nyílt levél mutatott rá a hazai kultúrális élet legfájóbb hiányosságaira

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„A kultúra életben tartása közügy” – fogalmaztak a nyílt levél aláírói, akik a terület problémáinak rendezésére és a szakmai szereplők bevonására kérik a tárcavezetőt. Egyúttal felajánlották tudásukat és tapasztalatukat a kulturális rendszer megújításához.

Magyar Nemzet
2026. 08. 31. 13:11
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A megszólalás ugyanakkor nem pusztán figyelmeztetés, hanem segítségnyújtási szándék is. A levél mögött különböző világnézetű és szakmai hátterű, jelentős tapasztalattal rendelkező kulturális szereplők állnak, akik tudásukat és munkájukat ajánlják fel egy kiszámíthatóbb és szakmailag megalapozottabb kulturális rendszer kialakításához.

Nem újabb kulturális törésvonalakat szeretnének létrehozni, hanem éppen azok meghaladását. Állandó kulturális konzultatív fórum létrehozását és olyan valódi szakmai párbeszédet kezdeményeznek, amelyben az alkotók, intézmények, országos szakmai szervezetek és kulturális közösségek részt vehetnek az őket érintő döntések előkészítésében.

Az aláírók ezért azt kérik a minisztertől, hogy jelölje ki az érdemi szakmai egyeztetés időpontját, kereteit és felelős kapcsolattartóját. Egyúttal felajánlják tudásukat, tapasztalatukat és munkájukat a kulturális rendszer megújításához.

„A kultúra és társadalmi-szakmai szervezeteinek léte nemzeti ügy, nem politikai kérdés. Fenntartásuk, támogatásuk nem költségvetési teher, sokkal inkább hosszú távú befektetés a nemzet szellemi, közösségi és gazdasági erősítésébe” – fogalmaznak a nyílt levél aláírói.

 

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