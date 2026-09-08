Amy Winehouse egykori zenekara búcsúztatja a nyarat Budapesten

Korábban írtunk róla, családtagjai és barátai emlékeztek 2021-ben az akkor tíz évvel azelőtt elhunyt Amy Winehouse-ra egy új dokumentumfilmben. A Reclaiming Amy című produkció narrátora a fiatalon elhunyt Grammy-díjas énekesnő édesanyja, Janis Winehouse-Collins volt. A dokumentumfilmben házivideók, családi képek, közeli barátokkal készült interjúk is szerepeltek. A sclerosis multiplexben szenvedő Winehouse-Collins ritkán beszél nyilvánosság előtt a lányáról, a dokumentumfilmben viszont megosztja a nézőkkel gondolatait, és azt is, hogy milyen alattomosan bánt el lányával az alkohol- és drogfüggőség. Édesapja, Mitch Winehouse a dokumentumfilmben elmondta: sokat gondolt arra, hogy mit tehetett volna másként. De – mint felidézte – lányát nem lehetett irányítani, senki sem tudta. „Amy a maga ura volt” – mesélte. A film Winehouse kapcsolataival, bulimiájával és mentális problémáival való küzdelmével is foglalkozik, és bemutatja családja és barátai próbálkozásait arra, hogy segítsenek neki.

Utánzás helyett a hangsúly az eredeti zenei világon

A The Amy Winehouse Band koncertjei nem Winehouse személyének utánzására épülnek. A dalokat női énekes szólaltatja meg, a hangsúly azonban az eredeti zenei világ és az egykori élő megszólalás felidézésén van. A repertoárban a Frank és a Back to Black legismertebb számai is helyet kapnak, köztük olyan dalokkal, mint a Rehab, a Valerie, a Love Is a Losing Game vagy éppen a Back to Black. A zenekar a budapesti koncert után folytatja európai turnéját, ősszel pedig hosszú brit koncertsorozat vár rá.

Szeptember a STENK-ben

A STENK szeptemberi programja azonban jóval több műfajt vonultat fel. Egy nappal az Amy Winehouse Band után,

szeptember 11-én már keményebb hangzás veszi át a főszerepet: a felvidéki Rómeó Vérzik és a folk metalt játszó Dalriada lép színpadra.

Szeptember 12-én Müller Péter Sziámi és vendégei következnek.

A Sziámi & the Guests az URH–Kontroll–Sziámi több mint négy évtizedes zenei történetéből is merít, miközben az este vendégekkel egészül ki.

A koncerten Csemer Boggie, Thuróczy Szabolcs, Polgár Péter és Sztojka is csatlakozik a produkcióhoz.