Amy Winehouse egykori zenekara búcsúztatja a nyarat Budapesten

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A hónap egyik legkülönlegesebb koncertje szeptember 10-én érkezik Budapestre: Amy Winehouse egykori zenészei lépnek színpadra, hogy az énekesnő dalaival idézzék fel a mindössze 27 évesen elhunyt világsztár zenei örökségét.

Viland Gabriella
2026. 09. 08. 5:40
Fotó: stenk
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Korábban írtunk róla, családtagjai és barátai emlékeztek 2021-ben az akkor tíz évvel azelőtt elhunyt Amy Winehouse-ra egy új dokumentumfilmben. A Reclaiming Amy című produkció narrátora a fiatalon elhunyt Grammy-díjas énekesnő édesanyja, Janis Winehouse-Collins volt. A dokumentumfilmben házivideók, családi képek, közeli barátokkal készült interjúk is szerepeltek. A sclerosis multiplexben szenvedő Winehouse-Collins ritkán beszél nyilvánosság előtt a lányáról, a dokumentumfilmben viszont megosztja a nézőkkel gondolatait, és azt is, hogy milyen alattomosan bánt el lányával az alkohol- és drogfüggőség. Édesapja, Mitch Winehouse a dokumentumfilmben elmondta: sokat gondolt arra, hogy mit tehetett volna másként. De – mint felidézte – lányát nem lehetett irányítani, senki sem tudta. „Amy a maga ura volt” – mesélte. A film Winehouse kapcsolataival, bulimiájával és mentális problémáival való küzdelmével is foglalkozik, és bemutatja családja és barátai próbálkozásait arra, hogy segítsenek neki. 

Utánzás helyett a hangsúly az eredeti zenei világon

A The Amy Winehouse Band koncertjei nem Winehouse személyének utánzására épülnek. A dalokat női énekes szólaltatja meg, a hangsúly azonban az eredeti zenei világ és az egykori élő megszólalás felidézésén van. A repertoárban a Frank és a Back to Black legismertebb számai is helyet kapnak, köztük olyan dalokkal, mint a Rehab, a Valerie, a Love Is a Losing Game vagy éppen a Back to Black. A zenekar a budapesti koncert után folytatja európai turnéját, ősszel pedig hosszú brit koncertsorozat vár rá.

Szeptember a STENK-ben

A STENK szeptemberi programja azonban jóval több műfajt vonultat fel. Egy nappal az Amy Winehouse Band után, 

szeptember 11-én már keményebb hangzás veszi át a főszerepet: a felvidéki Rómeó Vérzik és a folk metalt játszó Dalriada lép színpadra.

Szeptember 12-én Müller Péter Sziámi és vendégei következnek. 

A Sziámi & the Guests az URH–Kontroll–Sziámi több mint négy évtizedes zenei történetéből is merít, miközben az este vendégekkel egészül ki. 

A koncerten Csemer Boggie, Thuróczy Szabolcs, Polgár Péter és Sztojka is csatlakozik a produkcióhoz.

A következő hét már egészen más hangulatot hoz. 

Szeptember 18-án a Kaláka lép fel: az 1969-ben alapított együttes több mint fél évszázada kapcsolja össze a magyar költészetet és a zenét. 

Sajátos hangzásukban a klasszikus és népi hangszerek mellett a versekből kiinduló, műfajokon átívelő zenei világ is meghatározó.

Másnap, 

szeptember 19-én a magyar rock egyik régi nagyágyúja, a Karthago veszi át a színpadot.

Az 1979-ben alakult együttes több generáció számára vált a hazai rockzene egyik meghatározó zenekarává, 2025-ben pedig Fonogram-életműdíjjal ismerték el pályafutását.

A szabadtéri szezon szeptember 26-án a magyar rock múltját felidéző nagyszabású estével zárul. A Rockcsillagok Útján című program három produkcióval tiszteleg olyan zenészek és zenekarok öröksége előtt, amelyek évtizedeken keresztül alakították a hazai könnyűzenét.

A Mini Art-űr Török Ádám és a Mini zenei világához nyúl vissza, újragondolva a zenekar ismert dalait. Az Omega Testamentum a magyar rocktörténet egyik legsikeresebb együttesének örökségét viszi tovább, az Omega egykori dobosa, Debreczeni Ferenc „Ciki” közreműködésével. A harmadik fellépő, a Tunyó Öröksége Tunyogi Péter, a P. Mobil és a Tunyogi Rock Band egykori frontemberének emléke előtt tiszteleg. Az esthez Rudán Joe és Varga Miklós is csatlakozik.

A szeptember vége ugyanakkor nem jelenti a STENK idei programjainak végét. A szabadtéri szezon lezárása után a helyszín téli változata október közepétől a lelátó zárt részében folytatja a koncertsorozatot.

 

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