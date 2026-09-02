Hétvégére a könyvek birodalmává válik a budavári Kapisztrán tér



Juhász Árpád és Szerencsés Károly is találkozik az olvasókkal



A könyvünnep egyik különleges vendége Juhász Árpád geológus, televíziós ismeretterjesztő lesz, aki szeptember 5-én, szombaton 17 és 18 óra között dedikál a Kairosz Kiadó standjánál. A több generáció számára is jól ismert tudós legújabb kötetéről lapunk is közölt korábban recenziót:

Illegális indiánok című vadonatúj kötete a szerző jóformán alig ismert, misztikumba hajló arcát tárja elénk, amelyben a cserkészettől a titkos és veszélyes hazai indiántáborozásokon át az amerikai szuperkontinens őslakosaival való találkozásokig mutatja be a jeles természettudós eddigi pályáját.



Szintén szombaton, 11 és 12 óra között Czap Zsuzsanna regényíró dedikálja első regényét. A vasárnapi programban pedig a történelmi témák iránt érdeklődők is találhatnak különleges eseményt: szeptember 6-án 13 órától Szerencsés Károly történésszel beszélget Takács Bence a színpadon, majd a találkozót dedikálás követi.

Az említett szerzők mellett többek között Pósa Zoltán, Dr. Bulbuk Márton István, Dr. Zágorec-Csuka Judit, Kudelász Nóbel és Bene Zoltán is dedikál.