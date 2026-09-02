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Hétvégére a könyvek birodalmává válik a budavári Kapisztrán tér

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Huszonnégy könyvkiadó, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, dedikálások, koncertek és családi programok várják a látogatókat szeptember 4. és 6. között a Budavári Könyvünnepen. A Kapisztrán tér három napra ismét a könyvek és az irodalom szerelmeseinek találkozóhelyévé válik.

Balázs D. Attila
2026. 09. 02. 5:42
Forrás: budavar.hu
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Juhász Árpád és Szerencsés Károly is találkozik az olvasókkal


A könyvünnep egyik különleges vendége Juhász Árpád geológus, televíziós ismeretterjesztő lesz, aki szeptember 5-én, szombaton 17 és 18 óra között dedikál a Kairosz Kiadó standjánál. A több generáció számára is jól ismert tudós legújabb kötetéről lapunk is közölt korábban recenziót:

Illegális indiánok című vadonatúj kötete a szerző jóformán alig ismert, misztikumba hajló arcát tárja elénk, amelyben a cserkészettől a titkos és veszélyes hazai indiántáborozásokon át az amerikai szuperkontinens őslakosaival való találkozásokig mutatja be a jeles természettudós eddigi pályáját.


Szintén szombaton, 11 és 12 óra között Czap Zsuzsanna regényíró dedikálja első regényét. A vasárnapi programban pedig a történelmi témák iránt érdeklődők is találhatnak különleges eseményt: szeptember 6-án 13 órától Szerencsés Károly történésszel beszélget Takács Bence a színpadon, majd a találkozót dedikálás követi.
Az említett szerzők mellett többek között Pósa Zoltán, Dr. Bulbuk Márton István, Dr. Zágorec-Csuka Judit, Kudelász Nóbel és Bene Zoltán is dedikál.

Vasárnap a székelyföldi Tortoma kiadó standjánál Domonkos László a Hunyadi Gelijor! – A história-visszaszerző című könyv szerzője beszélget Bán Mór íróval, a Hunyadi-regénysorozat szerzőjével. A beszélgetést Hegedűs Imre János: Transzszilván Ború, Derű, valamint Domonkos László Hajszálak, gyökerek és Gál Vilmos Egy áldott jó ember című kötetének bemutatója követi.

20260415 Budapest Domonkos László író. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW
Domonkos László Fotó: Havran Zoltán


A szervezők minden korosztályra gondoltak

 

szombaton délelőtt gyermek- és családi programokkal kezdődik a nap, a látogatók többek között solymászbemutatót, zenés műsorokat és kézműves foglalkozásokat is láthatnak. Cholnoky Zsófia vezetésével például a könyvkötészet rejtelmeibe is betekinthetnek az érdeklődők.

A tér egész napos programjai között a hagyományőrzés is hangsúlyos szerepet kap. A Zsarátnok Zsoldosai elnevezésű, 17. századi kompánia látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézi meg a korszakot, míg kézművesek korabeli játékokkal, virágkoszorúkötéssel és zászlókészítéssel várják a családokat. 

A programkínálatban gólyalábas produkciók és vásári attrakciók is szerepelnek, 

szombaton pedig egymást követik a szlovák, bolgár, német, örmény, szerb és görög nemzetiségi önkormányzatok eseményei.

A látogatók zenés és táncos előadásokkal, néptánccal és ételkóstolókkal is találkozhatnak a számos könyvbemutatók mellett. A kiadói standoknál természetesen folyamatosan lehet majd böngészni az újdonságok között, miközben több könyvbemutató és beszélgetés is zajlik a színpadon. Szombaton például a Mohács 500. évfordulójára megjelent kötetekről is szó lesz, vasárnap pedig a hódoltság kori Buda története kerül előtérbe az 1686-os évforduló kapcsán.

 

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