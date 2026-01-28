Vaskos titkokat árul el az Így készült a Hunyadi című könyv: Ezért kellett megváltoztatni a történelmet a képernyőn

Nem árulok el nagy titkot, azzal, hogy az Így készült a Hunyadi című albumot elolvasva minden kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy a filmsorozat elkészültébe az alkotók valóban beleadtak anyait-apait. Mint kiderül, csak a forgatókönyv-fejlesztés időszaka két évig tartott.

Az Így készült a Hunyadi című kötet borítója (Forrás: Hitel Kiadó)

Hogy miért ilyen sokáig, arról Lengyel Balázs, a sorozat vezető írója és showrunnere így nyilatkozik a kötetben:

A mi Bibliánk a Bán Mór-féle regényciklus volt, ehhez próbáltunk hűek maradni. Értelemszerűen a sok ezer oldalt leegyszerűsíteni tíz epizódra borzalmasan nagy kihívás volt, mérlegelnünk kellett, […] melyek azok a pillanatok, amelyeket megtartunk, és melyek azok, amelyeket nem.

Ezért támadhatott az eredeti könyvek olvasóiban hiányérzet a sorozat kapcsán, pedig érthető, hogy egy film soha nem tud annyira részletgazdag lenni, mint egy regényfolyam. A Hunyadi-sorozat producere, Robert Lantos ehhez hozzátesz egy további fontos aspektust:

Producerként a központi feladatom az volt, hogy megtaláljam a tökéletes egyensúlyt a történelmi hitelesség és a mai közönség elvárásai között. Időnként feláldoztuk a pontosságot ott, ahol ez nem okozott problémát a történet szempontjából, azért, hogy a végeredmény vonzóbb legyen a nézők számára.

Így történhetett meg az is, hogy II. Murád szultánt, akit a forgatókönyvben pocakos, taszító férfinak írtak le, a jó megjelenésű Murathan Muslu játszhatta el, hiszen színészi játékával és megjelenésével új energiát vitt a produkcióba.

Murathan Muslu (Murád szultán) és Törőcsik Franciska (Brankovics Mara) (Fotó: Galgóczi Németh Kristóf)

A kötet elárulja, hogy a szereplőválogatás eleve nagyon hosszú ideig tartott. Hunyadit például nem is találtak idehaza. Legalább 60 színészt megnéztek, alaposan szétnéztek Erdély, a Felvidék és Délvidék magyar színházaiban is. Így bukkantak rá végül a székelyföldi születésű, Marosvásárhelyen színészkedő Kádár L. Gellértre.

Körülbelül két év telt el a megkeresésemtől addig, amíg megkaptam ezt a szerepet, de már az első pillanatban éreztem, hogy az enyém lesz

– idézte fel a sorsdöntő pillanatot a művész.

Tágítja a sorozatról eddig bennünk élő képet az Így készült a Hunyadi című kötet

A könyvben a minőségi képanyagon kívül olvashatunk a forgatókönyv megírásának folyamatáról, az alapos szereplőválogatásról, a forgatás kihívásairól, így a csatajelenetekről, az intim helyzetek kihívásairól, a többnyelvűségről, a kiváló díszletekről és jelmezekről. Mindezeket pedig egyenesen az alkotóktól tudhatjuk meg: a rendezőktől a színészeken át a producerekig sokan megszólalnak a kötetben, elmesélve saját élményeiket és meglátásaikat. Így derül ki, hogy a színészek a felkészülés során napi nyolc-tíz órát is edzettek, vagy hogy a vaskapui ütközet felvételénél több mint hatszázan voltak jelen, köztük kétszázhetven statiszta.

Valamint azt, hogy az összes intim jelenet közül az hagyott a legmélyebb benyomást minden részvevőben, amikor Vlád megerőszakolja Marát, de a rendező mégis katartikusnak nevezi a kötetben azt a napot, mivel „annyira egyben volt mindenki”.

Mindemellett két interjú is helyett kapott a kötetben, egyik a Hunyadi zeneszerzőjével, Asher Goldschmidttel készült, a másik Takács Gergellyel, a sorozat VFX-producerével, ő és csapata felelt azért, hogy a film tökéletes látványt nyújtson.