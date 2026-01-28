Kádár L. GellértHunyadi-sorozatBán Mórkönyvrecenzió

Vaskos titkokat árul el az Így készült a Hunyadi című könyv: Ezért kellett megváltoztatni a történelmet a képernyőn

Magas minőségben kivitelezett kötetet jelentetett meg a Hitel Kiadó a Hunyadi – A holló felemelkedése című tízrészes televíziós sorozatról. Azt gondolhatnánk, hogy a fotókkal gazdagon illusztrált Így készült a Hunyadi című könyv elsősorban a rajongók számára lehet érdekes, de olyan háttér-információkat és kulisszatitkokat tudhatunk meg belőle, amelyek még azoknak is izgalmasak lehetnek, aki nem látták a sorozatot, sőt még akár arról is meggyőzheti őket, hogy érdemes belefogni az alkotás megtekintésébe.

Kató Lenke
2026. 01. 28. 5:30
Forrás: NFI
Nem árulok el nagy titkot, azzal, hogy az Így készült a Hunyadi című albumot elolvasva minden kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy a filmsorozat elkészültébe az alkotók valóban beleadtak anyait-apait. Mint kiderül, csak a forgatókönyv-fejlesztés időszaka két évig tartott.

Így készült a Hunyadi
Az Így készült a Hunyadi című kötet borítója (Forrás: Hitel Kiadó)

Hogy miért ilyen sokáig, arról Lengyel Balázs, a sorozat vezető írója és showrunnere így nyilatkozik a kötetben: 

A mi Bibliánk a Bán Mór-féle regényciklus volt, ehhez próbáltunk hűek maradni. Értelemszerűen a sok ezer oldalt leegyszerűsíteni tíz epizódra borzalmasan nagy kihívás volt, mérlegelnünk kellett, […] melyek azok a pillanatok, amelyeket megtartunk, és melyek azok, amelyeket nem.

Ezért támadhatott az eredeti könyvek olvasóiban hiányérzet a sorozat kapcsán, pedig érthető, hogy egy film soha nem tud annyira részletgazdag lenni, mint egy regényfolyam. A Hunyadi-sorozat producere, Robert Lantos ehhez hozzátesz egy további fontos aspektust: 

Producerként a központi feladatom az volt, hogy megtaláljam a tökéletes egyensúlyt a történelmi hitelesség és a mai közönség elvárásai között. Időnként feláldoztuk a pontosságot ott, ahol ez nem okozott problémát a történet szempontjából, azért, hogy a végeredmény vonzóbb legyen a nézők számára.

Így történhetett meg az is, hogy II. Murád szultánt, akit a forgatókönyvben pocakos, taszító férfinak írtak le, a jó megjelenésű Murathan Muslu játszhatta el, hiszen színészi játékával és megjelenésével új energiát vitt a produkcióba. 

Murathan Muslu (Murád szultán) és Törőcsik Franciska (Brankovics Mara) (Fotó: Galgóczi Németh Kristóf)

A kötet elárulja, hogy a szereplőválogatás eleve nagyon hosszú ideig tartott. Hunyadit például nem is találtak idehaza. Legalább 60 színészt megnéztek, alaposan szétnéztek Erdély, a Felvidék és Délvidék magyar színházaiban is. Így bukkantak rá végül a székelyföldi születésű, Marosvásárhelyen színészkedő Kádár L. Gellértre.

Körülbelül két év telt el a megkeresésemtől addig, amíg megkaptam ezt a szerepet, de már az első pillanatban éreztem, hogy az enyém lesz

– idézte fel a sorsdöntő pillanatot a művész. 

Tágítja a sorozatról eddig bennünk élő képet az Így készült a Hunyadi című kötet

A könyvben a minőségi képanyagon kívül olvashatunk a forgatókönyv megírásának folyamatáról, az alapos szereplőválogatásról, a forgatás kihívásairól, így a csatajelenetekről, az intim helyzetek kihívásairól, a többnyelvűségről, a kiváló díszletekről és jelmezekről. Mindezeket pedig egyenesen az alkotóktól tudhatjuk meg: a rendezőktől a színészeken át a producerekig sokan megszólalnak a kötetben, elmesélve saját élményeiket és meglátásaikat. Így derül ki, hogy a színészek a felkészülés során napi nyolc-tíz órát is edzettek, vagy hogy a vaskapui ütközet felvételénél több mint hatszázan voltak jelen, köztük kétszázhetven statiszta. 

Valamint azt, hogy az összes intim jelenet közül az hagyott a legmélyebb benyomást minden részvevőben, amikor Vlád megerőszakolja Marát, de a rendező mégis katartikusnak nevezi a kötetben azt a napot, mivel „annyira egyben volt mindenki”. 

Mindemellett két interjú is helyett kapott a kötetben, egyik a Hunyadi zeneszerzőjével, Asher Goldschmidttel készült, a másik Takács Gergellyel, a sorozat VFX-producerével, ő és csapata felelt azért, hogy a film tökéletes látványt nyújtson.

A sorozat célja, hogy Hunyadi eposzát elvigye a világ számos tájára, sikeresnek bizonyult. Ugyanakkor, ahogy ezt az album előszavát is jegyző Bán Mór leírta, ez nem volt egyszerű folyamat: 

Voltak persze kemény vitáink […] . Tekintettel kellett lennünk arra is, hogy végső soron kettős a célunk. A magyar közönségnek akartunk életre szóló élményt szerezni, de ugyanennyire szem előtt tartottuk azt, hogy a készülő sorozat […]  a világ minden részén megállja a helyét.

Ez pedig sikerült, hiszen a sorozat – miközben a regényfolyam történetének DNS-ét tartalmazza – komoly nemzetközi sikereket is elért.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

