„Az ’56-os eseményeknek alapvető hatása van a magyarság mai nemzettudatára”

„A forradalom másik fontos alapüzenete még, hogy meg kell próbálni olyan célokat is kitűzni és megvalósítani, amelyek az első pillanatban lehetetlennek látszanak, mert túl nagyok az ellenerők. Ragaszkodni kell a céljainkhoz, meg kell próbálni megvalósítani, mert az ’56-os forradalom azt is bizonyítja, hogy akár a bukás is hozzájárulhat a nemzetnek a későbbi boldogulásához”